Firenze: al Teatro Verdi rivivono i grandi classici della Swing Era

Venerdì 16 dicembre 2016 alle ore 20,45

“It’s Glenn Miller Time”! Venerdì 16 dicembre al Teatro Verdi di Firenze rivive il mito swing in un sontuoso concerto di oltre 30 brani suonati dalla Glenn Miller Orchestra di Wil Salden (ore 20,45 – biglietti da 18 a 38,17 euro – prevendite www.boxol.it e www.boxofficetoscana.it tel. 055 210804;www.ticketone.it tel. 892 101 - info tel. 055.667566 - 055.212320 - www.bitconcerti.it - www.teatroverdionline.it – formula sconto per i client EnelMia), l’ensemble jazz e swing fra i più famosi al mondo che da 26 anni ha l'investitura ufficiale da parte della Glenn Miller Foundation per tramandare l'eredità artistica di una delle figure più carismatiche nella prima metà del Novecento: Glenn Miller, fondatore nel 1938 dell’omonima orchestra e tragicamente scomparso con il suo aereo il 14 dicembre 1944 sul Canale della Manica, mentre andava a portare la sua musica ai soldati dell’esercito alleato sul fronte francese.

In corrispondenza dell'anniversario, non certo lieto ma che è parte della leggenda, la Glenn Miller Orchestra è in tour in Italia dal 12 al 19 dicembre prossimi, con 8 concerti, prodotti da Vigna PR e Bananas: oltre a Firenze venerdì 16, le altre tappe sono al Teatro Colosseo di Torino il 12 dicembre, Teatro Nazionale CheBanca! di Milano il 13, Teatro Lyrick di Assisi il 14, Auditorium Parco della Musica di Roma il 15, Teatro Fraschini di Pavia il 17, Teatro Comunale di Bolzano il 18, Palazzo dei Congressi di Lugano il 19.

Lo spettacolo della Glenn Miller Orchestra nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo a un’epoca e ai protagonisti di quella musica che ha fatto innamorare il mondo e che tuttora entusiasma migliaia di appassionati. L’ensemble di 17 elementi, capeggiato al pianoforte dal musicista, compositore e direttore d’orchestra Wil Salden e composto da eccellenti interpreti (4 trombe, 4 tromboni, 5 sassofoni e clarini, 1 batteria, 1 contrabbasso e 1 cantante) ripropone alla perfezione il sound dell’epoca, eseguendo anche una lunga serie di omaggi ad altri importanti direttori d’orchestra e musicisti, sia uomini che donne, come Count Basie, Harry James e Ray Anthony. A fare il resto penseranno le armonie proprie della swing-era, che porteranno l’immaginario del pubblico a rivivere romantiche scene d’amore in perfetto stile anni ’40. Nella scaletta dello show non mancano, infatti, i grandi classici del genere quali “Moonlight Serenade”, “Strike Up The Band”, “A String Of Pearls”, “Little Brown Jug”, “Pennsylvania 6-5000”, “In The Mood”, “I Got Rhythm”, “Sing Sing Sing” e moltissimi altri.

Per questo concerto è attiva la promozione riservata ai clienti EnelMia, con un risparmio di 5 euro per ogni biglietto acquistato: i clienti EnelMia possono usufruirne presentando la tessera EnelMia presso i punti vendita del circuito Box Office Toscana (qui l’elenco completo http://www.boxofficetoscana.it/punti-vendita) oppure online su https://www.boxol.it/PRG/it/event/glenn-miller-orchestra-teatro-verdi-firenze-2/189089, inserendo il numero di tessera EnelMia e il codice coupon 16enelmia17 al momento del pagamento. Per entrare al concerto stampare il pdf del biglietto e mostrarlo alle casse.

Sconto valido per un massimo di 2 biglietti.