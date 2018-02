Domani al Mandela Forum la consegna in occasione della Boxe Night Florence

Una grande notte di boxe al Mandela Forum con la consegna del Fiorino d’oro a Leonard Bundu e gli incontri tra i pugili professionisti più forti d’Italia. È la ‘Boxe Night Florence’ che domani 2 febbraio animerà l’impianto del Campo di Marte celebrando la carriera di Bundu e ospitando il match di Fabio Turchi per la difesa del titolo internazionale silver Wbc dei pesi massimi leggeri. A conferire il Fiorino sarà il sindaco, che salirà sul ring intorno alle 20.45. Presente l’assessore allo Sport. Bundu ripercorrerà insieme al pubblico del Mandela Forum le principali tappe della sua carriera, con la partecipazione dei personaggi che hanno segnato il suo percorso sportivo e umano.

Nel corso della serata Fabio Turchi avrà l’opportunità di combattere davanti al suo pubblico per il difendere il titolo internazionale silver Wbc dei pesi massimi leggeri. Turchi è reduce dalla grande vittoria di Providence (Rhode Island), dove ha battuto l’americano Demetrius Banks. Altro incontro in programma, quello del titolo italiano dei mediomassimi messo in palio dal neo campione di Udine Pietro Nicola Ciriani opposto al fiorentino Vigan Mustafa, kossovaro naturalizzato italiano. Combatteranno poi gli italiani Mohammed Obbadi (categoria peso mosca) e Dragan Lepei (Categoria Super medi), Sead Mustafà categoria peso medio e Angelo Ardito, già campione italiano professionisti categoria super piuma e nome storico nel mondo della boxe. Ardito disputerà il suo ultimo match dando l'addio alla boxe davanti al pubblico fiorentino. A premiare i vincitori degli incontri, tra gli altri, Gloria Peritore, prima donna italiana a vincere il Bellator e testimonial della lotta contro la violenza sulle donne.