​Fiorenza di Giampaolo Talani lascia Palazzo Vecchio

Sabato l’inaugurazione in piazza San Jacopino dove rimarrà definitivamente

E’ stata portata via questa mattina la statua “Fiorenza” di Giampaolo Talani, esposta dallo scorso novembre a Palazzo Vecchio. La statua è rimasta gratuitamente in mostra nel cortile della Dogana ed ora viene spostata e posizionata definitivamente in piazza San Jacopino.



“Fiorenza”, che ha riscosso un grande successo fra turisti e visitatori del museo, è stata creata dall’artista per Firenze ed è stata donata alla città e ai fiorentini grazie a Banca Cambiano. Giovedì prossimo sarà posizionata al centro della rotonda di piazza San Jacopino, ma resterà velata fino a sabato 25 marzo alle 11.30, quando il sindaco Dario Nardella, l’artista Giampaolo Talani e il presidente di Banca Cambiano Paolo Regini la inaugureranno ufficialmente.