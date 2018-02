Fiorentina, il Mercato di Gennaio: Dabo e Falcinelli, la diretta online

Diretta Social dalla Sala Stampa della ACF Fiorentina

Pantaleo Corvino presenta i nuovi arrivi. "Faticoso trovare le risorse per essere competitivi" spiega il Direttore Sportivo prima di lasciare la parola ai nuovi arrivati dal Mercato di Gennaio.



Acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, il calciatore Diego Falcinelli dall’U.S.Sassuolo Calcio. Falcinelli, nato a Marsciano il 26 giugno 1991, nella scorsa stagione ha realizzato 13 reti in 35 partite con la maglia del Crotone, mentre nella prima parte di questa stagione ha disputato 20 partite, realizzando 2 gol. Il calciatore indosserà la maglia numero 11.

Ceduto nell'operazione, a titolo temporaneo con obbligo di riscatto e percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Khouma El Babacar (classe ’93) all’ U.S. Sassuolo Calcio. La Fiorentina ringrazia Baba per tutti gli splendidi anni vissuti insieme, dal Settore Giovanile fino alla Prima Squadra, ed augura all’attaccante senegalese le migliori fortune, umane e professionali.



Acquisito, a titolo definitivo, il calciatore Bryan Dabo dall’Association Sportive de Saint-Etienne Loire.

Dabo, nato il 13 febbraio 1992 a Marsiglia, vanta 1 presenza con la Nazionale Under 21 del suo paese. In carriera ha vinto un campionato francese con il Montpellier nella stagione 2011-12.

Dalla Sala Stampa Manuela Righini dello Stadio Franchi, la presentazione dei nuovi giocatori della Fiorentina Bryan Dabo e Diego Falcinelli.