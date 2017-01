Fiorentina – Genoa, il Carnevale di Viareggio per i piccoli viola

Domenica 29 gennaio l’allegria del Carnevale di Viareggio arriva al Franchi. Grazie alla collaborazione tra la Fiorentina e la Fondazione Carnevale, nel pregara di Fiorentina – Genoa, i più piccoli tifosi viola potranno ammirare le spettacolari maschere carnevalesche e partecipare a tante attività a tema curate dallo staff del Carnevale più amato d’Italia.

Appuntamento per bambini e genitori a partire dalle ore 13 in Fiesole, Ferrovia e Maratona dove potranno divertirsi con giochi, trucca bimbi e laboratori di cartapesta in attesa del fischio d’inizio di Fiorentina – Genoa. Le maschere del Carnevale animeranno anche il campo da gioco durante l’intervallo del match con una sfilata ispirata ai Grandi Corsi Mascherati in programma dal 5 al 28 febbraio sul lungomare di Viareggio.

Tante le promozioni attive per permettere alle famiglie di partecipare numerose. Per l’occasione è attiva infatti una speciale promozione di biglietteria dedicata ai tifosi Under 14: per loro è previsto, con l’acquisto contestuale di un biglietto da parte di un accompagnatore, l’ingresso gratuito in Curva Fiesole e Curva Ferrovia, il biglietto a 1 euro in tutta la Maratona e nei Parterre di Tribuna e a 2 euro in tutti gli altri settori di Tribuna. Anche alle scuole primarie e secondarie di primo grado di Firenze è stato rivolto un invito dedicato; gli studenti potranno assistere al match al costo di 1 euro in Ferrovia e Maratona mentre ai loro accompagnatori il biglietto costa 5 euro in Ferrovia e 10 euro in Maratona; per partecipare si invitano gli Istituti a contattare la biglietteria ufficiale all’indirizzo tickets@acffiorentina.it.

Clicca qui per tutte le info sui Corsi Mascherati del Carnevale di Viareggio e sulle promozioni dedicate a InViola: http://www.inviola.violachannel.tv/Carnevale-viareggio