Fiorentina è l'ora di tornare a vincere

Con la presentazione di Saponara, chiuso il mercato in entrata. Ora testa a Pescara

E' un momento importante quello che sta vivendo la Fiorentina. Il pareggio in casa contro il Genoa ha lasciato qualche scoria: l'ambiente, e parliamo dei tifosi, non ha gradito. Già si pregustava un altro match da bottino pieno dopo quanto visto nei turni immediatamente precedenti.

Così è se vi piace diceva qualcuno. I cali di tensione sono in agguato: i viola ci cascano e la classifica, che poteva tornare davvero a sorridere, attende ansiosa un filotto di vittorie che potrebbe portare a nuovi obiettivi, altri scenari: insomma, sogni.

Sullo sfondo, Corvino che orgoglioso presenta la scelta Saponara. A ben guardarsi, il giocatore ricalca il profilo perfetto di questa "nuova era corviniana". Giovane, di talento, di sicura prospettiva e, soprattutto, italiano. Sembra davvero ch la sterzata sia stata importante: in riva all'Arno stanno arrivando ragazzi, si vedano anche i casi Scalera e Castrovilli, che portano a pensare ad una Fiorentina del domani dipinta nel segno del tricolore.

Il mercato in entrata sembra chiuso. Quel famoso difensore invocato dai più non arriverà: la scelta appare chiara. Salvo, ovviamente, sorprese dell'ultima ora.

Rimane il fronte uscite: crediamo che, tranne operazioni minori, le bocce saranno tenute ferme sui "big". Arrivederci a questa estate.

Per il resto, testa a Pescara:dopo quanto si è visto con il pareggio del Palermo a Napoli, non c'è da star tranquilli. Queste presunte squadre vicine alla retrocessione non sembrano mai dome. C'è da stare attenti disputando una partita vera....senza cali di tensione.

Giuseppe Saponaro