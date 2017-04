Fiorentina beffata al novantesimo. Un rigore inesistente regala la vittoria all'Empoli

Lenta e prevedibile la Fiorentina non incide. Errori difensivi e imprecisione. In goal Tello. L'arbitro Mazzoleni sbaglia tutto e convalida due goal in fuorigioco. Una sconfitta che vanifica i sogni europei

La sconfitta arriva nel recupero quando l'ex Pasqual trasforma un rigore regalato dall'arbitro Mazzoleni, il peggiore in campo di una partita mediocre. La Fiorentina che avrebbe meritato almeno un pareggio in una gara in cui il ritmo troppo lento della squadra non è riuscito a scardinare il catenaccio di un Empoli che ha giocato soprattutto sulle ripartenze. La partita ha avuto un inizio emozionante. Al quinto un tiro di Chiesa è respinto dal portiere Skorupski, la palla arriva a Tello che davanti alla porta sbaglia. L'avvio è promettente , i Viola ci provano. Col passare dei minuti il furore agonistico della Fiorentina cala e la squadra comincia a giocare sotto ritmo e non riesce a trovare varchi nella difesa empolese. Al 24' un tocco di mano di Buchel in area induce la Fiorentina a reclamare un rigore che appare netto per tutti ma non per Mazzoleni che fa proseguire. La partita ha un'improvvisa svolta al trentasettesimo: cross di Thiam, Tatarusanu sbaglia clamorosamente l'intervento ed El Kaddouri segna. Il goal è viziato da fuorigioco ma l'arbitro convalida.

Nella ripresa la Fiorentina cerca il pareggio, ma difetta di lucidità. Al sesto Tello dopo una discesa sulla fascia sinistra crossa per Bernardeschi , ma il tiro è deviato dal portiere. Pochi minuti dopo è ancora lo spagnolo a provarci, ma è bravo Skorupski a opporsi. Al 19' della ripresa è proprio l'ex Barcellona a trovare il pareggio ben servito da Borja Valero che aveva iniziato l'azione in fuorigioco. Il pareggio galvanizza la Fiorentina che cerca la vittoria, ma anche l'Empoli prova a essere pericoloso. Al ventiquattresimo El Kaddouri gira un cross da calcio d'angolo che Tatarusanu devia in angolo. Tre minuti dopo Chiesa manca il goal con un tiro che lambisce il palo. Alla mezzora Ilicic colpisce la traversa su punizione. E' il settimo legno colpito dallo sloveno in questa stagione sfortunata. La Fiorentina attacca ma perde palla e subisce le ripartenze dell'Empoli. Al quarantesimo Thiam va vicino al goal con un tiro che Tomovic riesce a deviare in angolo. In pieno recupero Pucciarelli si butta in area, fingendo un contatto inesistente con Borja Valero. Mazzoleni si consulta con Calvarese e decreta il rigore che l'ex Pasqual trasforma.

La Fiorentina è sconfitta dall'Empoli che compie un passo importante per la salvezza. I Viola vedono sfumare quasi del tutto le residue possibilità di agganciare il sesto posto.

Queste le parole di Paulo Sousa ai microfoni di Mediaset Premium : “Rigore? La società commenterà l’episodio, non io. L’unica cosa da dire è che tutti possiamo avere una giornata storta ma non si possono girare le spalle. E mi riferisco alla terna che è andata via senza salutare.

Bernardeschi e Saponara insieme? Già dal primo tempo ci siamo presi i nostri rischi. Siamo una squadra che va in difficoltà nella gestione del possesso palla. Abbiamo accelerato sempre dall’inizio, ma abbiamo perso troppe volte il pallone quando dovevamo finalizzare.

Mentalità? Non è una questione di attitudine ma di caratteristiche dei giocatori. Abbiamo messo in campo giocatori che hanno la capacità di vincere le partite. Le decisioni comportano dei rischi, abbiamo avuto meno controllo degli spazi e concesso troppe occasioni agli avversari”.

Fiorentina – Empoli 1-2

Fiorentina (3-4-2-1): Tatarusanu; Tomovic, Sanchez, Astori; Chiesa (38' st Maxi Olivera), Vecino, Borja Valero, Tello; Bernardeschi (15' st Babacar), Saponara (15' st Ilicic); Kalinic. Allenatore: Sousa

Empoli (4-3-1-2): Skorupski; Veseli, Bellusci, Barba, Pasqual; Krunic, Buchel (29' st Doiusse) Croce; El Kaddouri (34' st Zambelli); Mchedlidze (21' st Pucciarelli), Thiam. Allenatore: Martusciello

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo

Marcatori: 37' pt El Kaddouri; 19' st Tello; 47' st Pasqual (rigore)

Note: Espulso Kalinic; ammoniti Croce, Krunic, Veseli, Tomovic, Barba, Dousse, Maxi Olivera