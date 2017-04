Fiordigiglio e Turchi vincono ai punti a Siena

foto archivio

Orlando rimane campione, mentre Fabio conquista la decima vittoria da professionista

Al Palagiannelli di Siena Orlando Fiordigiglio batte Howard Cospolite e e rimane campione intercontinentale IBF categoria superwelter. Con questo risultato per Orlando dovrebbe concretizzarsi il match che vale la corona continentale EBU.

Fabio Turchi batte Isossa Mondoe conquista la sua decima vittoria in carriera, su altrettanti match. Il pugile fiorentino, campione nazionale in carica per la categoria massimi leggeri, è destinato ad una carriera internazionale. Carriera a cui il promoter Loreni sta lavorando nel futuro prossimo.