Finanziamenti europei per gli enti locali: incontro a Firenze

Le opportunità offerte al territorio metropolitano in un incontro svoltosi in Palazzo Medici Riccardi

Si è tenuto in Palazzo Medici Riccardi il seminario "I Finanziamenti Europei per le Città: Fondi Diretti, Indiretti ed Iniziative".

L'evento, promosso dalla Città Metropolitana di Firenze e dalla Commissione Europea, è stato rivolto ad amministratori e tecnici dei Comuni e delle Unioni di Comuni che compongono il territorio metropolitano, per trasmettere ai partecipanti conoscenze pratiche e utili sulle opportunità di finanziamento della Commissione Europea a cui gli Enti locali possano accedere da soli o in forma associata.

"La Metrocittà - ha spiegato Antonio Lauria, consigliere delegato ai Rapporti con le Istituzioni Europee - con la nostra consigliera diplomatica supporta i comuni per proiettarsi e proiettarli ancora di più in una prospettiva europea e internazionale, raccogliendo le cinque sfide che accomunano le aree urbane: economica, ambientale, climatica, demografica e sociale. Il Seminario ha permesso di prendere contatto diretto con gli attori che a Roma o in Toscana sono competenti per la materia".