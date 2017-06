​Comunicata una variazione di orario nella partenza del Corteo per la finale del 24 giugno

Per esigenze istituzionali, in occasione della finale del Torneo di San Giovanni del 24 giugno, il Corteo della Repubblica fiorentina partirà da piazza Santa Maria Novella alle 15.30 per raggiungere piazza Santa Croce.



L’inizio della partita è previsto per le ore 17.30/18.00