FilosoFestival, decima edizione ampliata al Teatro Puccini

Appuntamento i giorni 5-6-7-8 giugno 2017 dalle 8.00 alle 13.00

Il FilosoFestival raggiunge la sua decima edizione nonché la sua prima edizione ampliata al Teatro Puccini di Firenze.

In aggiunta ai noti nomi delle università italiane proposti di anno in anno, il FilosoFestival 2017 propone due grandi nomi pubblici italiani come Gad Lerner e Jacopo Fo.

Lo staff dell'organizzazione sottolinea la partecipazione di alcuni ospiti selezionati per l'importante decennale: "Grande ritorno di Giulio Giorello al banco del nostro festival sarà accompagnato da nomi come Luigi Lombardi Vallauri (da sempre nostro ospite affezionato) od altri che non si erano mai visti al festival come Paolo Becchi, Antonella Panebianco e Maurizio Pallante. Non mancheranno, da tradizione, i nomi fiorentini di Gaspare Polizzi in primis e poi i giovani Matteo Innocenti, Stefano Riccesi, Andrea Vitello, Camilla Passigli e Daniela Chironi. Interessante anche il ritorno del giovane napoletano Salvatore Prinzi e – soprattutto – l'esclusiva presenza del fondatore del primitivismo, il noto filosofo John Zerzan, che mancava dall'Italia dal 2011".