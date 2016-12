FilosoFestival a Firenze, grande successo per i 10 anni

Si è da poco concluso il festival della filosofia di Firenze che ha registrato una grande affluenza di pubblico con scuole provenienti da tutta la Toscana

Non sono mancati grandi ospiti da Giancarlo Garfagnini a Sergio Givone (direttamente dalla Grecia) che per l’occasione ha presentato in anteprima il suo ultimo libro facendo registrare un’affluenza tale da dover costringere il personale della Biblioteca delle Oblate a non far entrare più nessuno nella sala per problemi di sicurezza.

Grande successo di pubblico anche sabato pomeriggio presso la Società dei Canottieri di Firenze per la presentazione dell’album Filosofonia. Un album che affronta alcune delle tematiche più importanti della filosofia in una maniera un po’ più leggera grazie all'ausilio della musica.

Visto questo successo il Movimento Hyronista responsabile dell’organizzazione del Festival annuncia pubblicamente che il Filosofestival ci sarà anche nel 2017 presumibilmente intorno alla metà di novembre.

Per conoscere le date ufficiai basta tenersi aggiornati seguendo il sito ufficiale del festival https://filosofestival.com/ oppure i Social.

Lo staff del festival rivolge "Un ringraziamento speciale per il sostegno avuto va verso tutti gli amanti della cultura e della filosofia, e non dimenticatevi che il Filosofestival vi dà appuntamento al prossimo anno".