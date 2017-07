Vaccini: fiaccolata per la libertà di scelta, giovedì 27 Luglio 2017 in centro a Firenze

Intanto la Cassazione nega l'indennizzo sul nesso con l'autismo

Dovrebbe bastare la scienza. Ma ieri ce lo ha ricordato un Giudice. In Italia funziona così. La Cassazione ha infatti respinto il ricorso del padre di un bambino autistico che chiedeva un risarcimento mettendo in relazione la sindrome del figlio con la somministrazione del vaccino antipolio. L'uomo aveva impugnato davanti alla Suprema Corte la sentenza della Corte d'Appello di Salerno che già aveva negato l'indennizzo.

Nonostante ciò ancora migliaia di cittadini sono pronti a sostenere e difendere ancora una volta la libertà di scelta vaccinale, portando avanti con gioia e fermezza la luce della ragione, della giustizia, della libertà. Dopo le manifestazioni che negli ultimi due mesi hanno animato le piazze di Firenze, Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Brescia, Brindisi, Catania, Cagliari, Cesena, Genova, Lecce, Lecco, Marina di Carrara, Milano, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Pescara, Perugia, Rimini, Varese, Verona, Vicenza, dopo la manifestazione nazionale dell’8 luglio a Pesaro, che ha visto riunite migliaia persone, dopo i presidi continui a Roma durante la discussione del testo in Senato, dopo le fiaccolate in Toscana, a Pisa, Siena, Pontedera, Livorno, Lucca, Follonica, il prossimo appuntamento contro le vaccinazioni, è a Firenze, giovedì 27 luglio, con ritrovo ore 20.30 in P.zza San Lorenzo dove ci sarà un comizio. Partenza della fiaccolata alle ore 21.00 circa.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione Riprendiamoci il Pianeta – Movimento di Resistenza Umana (RIP). Aderiscono e partecipano: C.LI.VA. Comitato per la Libertà di scelta Vaccinale, Genitori del NO Obbligo Toscana, Genitori del NO Obbligo Emilia Romagna, L.O.V. Liberi dall’Obbligo Vaccinale, Medicina Democratica Firenze, Genitori Informati del Mugello, Aretè – Voce in Capitolo, Gruppo FB Per la Libertà di scelta sulle Vaccinazioni Pistoia e Provincia