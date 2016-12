Fi-Pi-Li: stamani chiusa tra Montelupo e Lastra a Signa

Sr 2 Cassia: senso unico alternato a Bottai. Variazione tempi per i lavori al Ponte di San Clemente. Tre accordi per una viabilità migliore e più sicura in Toscana. Anas: proseguono i lavori di risanamento della pavimentazione sulle strade statali in provincia di Arezzo

Nella tarda mattinata di oggi, sabato 3 dicembre, la Firenze-Pisa-Livorno è stata chiusa temporaneamente al traffico per la rimozione di un mezzo pesante incidentato nel tratto tra Montelupo Fiorentino a Lastra a Signa in direzione Firenze. Uscita obbligatoria Montelupo Fiorentino e rientro a Lastra a Signa. Intorno alle 15 la riapertura, con 2 km di coda in esaurimento, ma traffico intenso sulla provinciale chiantigiana in direzione di Firenze. Sul posto sono intervenuti la Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, il 118 con la Misericordia di Montelupo, la Polizia Municipale di Empoli e quella di Montelupo e la Polizia Stradale, gli operatori di Avr, impresa che esegue opere e servizi nei settori stradale e ambientale. La rimozione è stata eseguita dal Soccorso stradale.

L'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze ha stabilito sulla Sr 2 'Cassia' l'istituzione di un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico mobile e/o movieri, oltre alla localizzata limitazione di velocità a 30 km/h in prossimità del cantiere, dal km 291+080 al km 291+530 circa, in località Bottai nel comune di Impruneta, dal giorno lunedì 5 dicembre 2016 al giorno 10 dicembre 2016 con orario 00/24. Il provvedimento è motivato da lavori di apertura dei chiusini. Durante le fasi di lavoro, a garanzia del corretto smaltimento del traffico veicolare, sarò integrato all'occorrenza l'impianto semaforico con movieri al fine di evitare code e disagi per gli utenti della strada.

A seguito di richiesta da parte di Publiacqua, era stata prevista la chiusura ponte sull’Arno, in località San Clemente, per la manutenzione delle tubature, dalle ore 15 di oggi, 2 dicembre 2016 alle ore 6 del 3 dicembre e, sempre domani, dalle 9 alle ore 12. Tuttavia la cooperativa esecutrice degli interventi per conto di Publiacqua ha comunicato che l'esecuzione dei lavori previsti sarà posticipata per motivi tecnici, logistici ed organizzativi aziendali. Rimane invece in vigore il provvedimento stabilito dall'Ufficio Viabilità della Città Metropolitana di Firenze che ha stabilito la chiusura del ponte di San Clemente dalle ore 15 del giorno 3 dicembre 2016 alle ore 6 del giorno 5 dicembre 2016, necessaria per l'esecuzione di alcune lavorazioni di consolidamento della struttura. Dal provvedimento sono esclusi pedoni, cicli e motocicli (condotti a mano) e, all’occorrenza, i mezzi di pronto soccorso e pronto intervento. Tutto il transito veicolare sarà deviato, in via provvisoria, sulla Sr 69 – Ponte di Pian dell’Isola – Strada Comunale di Pian dell’Isola e viceversa.

Tre accordi di programma per una viabilità migliore e più sicura in Toscana. Sono quelli che l'assessore regionale alla mobilità e viabilità Vincenzo Ceccarelli ha firmato ieri con la Provincia di Arezzo, la Provincia di Pisa, il Comune di Volterra e il Comune di Signa. "Sono i primi 900 mila euro - spiega l'assessore - , per il primo lotto di una serie di interventi già individuati nei comuni di Lastra a Signa, Signa e Campi Bisenzio per migliorare la viabilità locale e connetterla a quella regionale. Complessivamente si tratta di un importo che sfiora i 14 milioni di euro. Questo primo lotto interviene laddove la progettazione era già pronta, con la firma di oggi il Comune di Signa può andare in gara e avviare il primo tassello di un'opera più vasta destinata a intervenire in uno dei punti più congestionati della nostra regione, migliorando anche la qualità dell'aria".

Proseguono i lavori per il risanamento del piano viabile sulle strade statali avviati da Anas nell`ambito dell`operazione `#bastabuche sulle strade`, che prevede un investimento di 15 milioni di euro in tre anni sulla rete stradale di competenza in Toscana. Sulla strada statale 680 `San Zeno-Monte San Savino`, da lunedì 5 dicembre sarà interessato un tratto di 2,2 km in corrispondenza dello svincolo di Monte San Savino. Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia su una carreggiata, mentre lo svincolo di Monte San Savino sarà chiuso in ingresso e in uscita in direzione sud fino al completamento dei lavori previsto entro il 22 dicembre. Sulla strada statale 73var `Senese Aretina`, per consentire il completamento degli interventi attualmente in corso tra Palazzo del Pero e Le Ville, è prorogata la chiusura in direzione Arezzo. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria (ex SS73) con indicazioni sul posto fino al completamento dei lavori previsto entro il 7 dicembre.