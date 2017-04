Fi Pi Li ​chiusura delle carreggiate per lavori

Saranno effettuati durante l’orario notturno

Chiusura delle carreggiate per lavori di pavimentazione saranno effettuati durante l’orario notturno:

Le chiusure sono e saranno evidenziate con regolare comunicazione sui pannelli di Infomobilità con un anticipo di almeno 24 ore oltre all’apposizione di speciali cartelli di colore Giallo che saranno sistemati sugli svincoli interessati in modo da indicare agli utenti che si troveranno a percorrere la S.G.C. FIPILI nelle date indicate, il percorso alternativo da effettuare.



Dallo svicolo di MONTELUPO F. allo svincolo di GINESTRA F. (dir. Firenze) dalle ore 21.00 del 23/03 alle ore 6.00 del 24/03

Dallo svincolo di GINESTRA F. allo svincolo di MONTELUPO F. (dir.mare) dalle ore 21.00 del 24/03 alle ore 6.00 del 25/03

Dallo svincolo di LASTRA A SIGNA allo svincolo di GINESTRA F. (dir.mare) dalle ore 21.00 del 27/03 alle ore 6.00 del 28/03

Dallo svincolo di LASTRA A SIGNA allo svincolo di GINESTRA F. (dir.mare) dalle ore 21.00 del 28/03 alle ore 6.00 del 29/03

Dallo svincolo di PONSACCO allo svincolo di PONTEDERA (dir.Firenze) dalle ore 21.00 del 29/03 alle ore 6.00 del 30/03

Dallo svincolo di PONSACCO allo svincolo di PONTEDERA (dir.Firenze) dalle ore 21.00 del 30/03 alle ore 6.00 del 31/03

Dallo svincolo di PONSACCO allo svincolo di PONTEDERA (dir.Firenze) dalle ore 21.00 del 31/03 alle ore 6.00 del 01/04

La natura e la tipologia di intervento potrebbe variare in termini di date ed orari in conseguenza alle condizione meteorologiche (in caso di forti rovesci sarebbe impossibile effettuare lavori di asfaltatura), eventuali variazioni di orari e date saranno comunicati.