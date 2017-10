Festival Tartufo & Bollicine: ieri sera la preview da Eataly Firenze

Fotografie di www.monicacaleffi.it

Venerdì 13 ottobre, in collaborazione con Savini Tartufi, un'esclusiva anteprima delle proposte dello Chef Gianluca pensate per la manifestazione

Tra i grandi temi che gli stanno a cuore Oscar Farinetti in primis quelli della biodiversità e dell’eccellenza italiana nel campo agroalimentare. Da ottobre a dicembre, Eataly Firenze celebra il principe della stagione del bosco: il tartufo.

Da venerdì 13 ottobre, a Eataly Firenze (in via De’ Martelli 22r) è iniziato il primo appuntamento del Festival “Tartufo & Bollicine”, realizzato in collaborazione con Savini Tartufi, l’azienda che si occupa di Tartufi in Toscana dagli inizi degli anni ’20 e che ha battuto il record mondiale per aver trovato il Tartufo Bianco più grande nelle colline di Palaia -quasi 1,5 kg- con il prezzo più alto mai pagato, battuto all’asta Internazionale del Tartufo per beneficenza.

Ieri sera, all'anteprima per la stampa, state servite - e lo saranno per i prossimi tre fine settimana (13-15 ottobre 27-29 ottobre e 10-12 novembre) pietanze al Tartufo abbinate alle Bollicine Alta Langa, tra le cantine piemontesi più importanti. Cruda de La Granda, Vellutata di patate e Plin del Pastificio Michelis sono state le prime sfiziose proposte accompagnate da Fontanafredda Alta Langa extra brut metodo classico e Fontanafredda Contessa Rosa Rosée. Vari assaggi di salse, creme, frutta secca e delle mitiche peschiole… il tutto tassativamente a base del prestigioso ingrediente chiave e protagonista assoluto di questo Festival. Una full immersion di Tartufo dove oltre alle degustazioni e alla vendita diretta, ci saranno tre corsi a pagamento per scoprire i segreti del pregiato e ricercato alimento.

E' dunque partito il festival tematico dal sapore autunnale. Da ieri in programma, dopo il grande successo dello scorso anno, tre weekend in cui gustare le proposte degli chef con il tartufo bianco e quello nero. In abbinamento alle Bollicine Alta Langa. In collaborazione con Savini Tartufi:

Da venerdì 13 a domenica 15 ottobre Da venerdì 27 a domenica 29 ottobre Da venerdì 10 a domenica 12 novembre

Il venerdì: dalle ore 18.00 alle ore 23.00. Il sabato: dalle ore 12.00 alle ore 23.00. La domenica: dalle ore 12.00 alle ore 21.00. L’ingresso è gratuito e per partecipare alle degustazioni è possibile acquistare i “gettoni” alla cassa. Proposte speciali al tartufo a partire da un gettone, a un costo pari a € 5,00. Nella Postazione in Piazza:

La cruda "La Granda" con tartufo nero o bianco "Savini Tartufi"*

Plin del Pastificio "Michelis" mantecati con burro "Beppino Occelli"*

Uovo poché cotto a 68° con tartufo nero o bianco "Savini Tartufi"*

Vellutata di patate con burrata "Il Parco" e tartufo nero o bianco "Savini Tartufi"*

*Proposta a scelta con tartufo bianco o nero:

- con il tartufo nero: 2 gettoni

- Proposta con il tartufo bianco: 5 gettoni

Al banco dei Salumi&Formaggi:

Tagliere di salame al tartufo nero "Fracassa Salumi" e pecorino al tartufo "Il Fiorino" | 2 gettoni

In Panetteria:

Pizza romana bianca con salsiccia e tartufo nero "Savini Tartufi" | 1 gettone

Al Ristorante:

Tagliolino con tartufo nero "Savini Tartufi" | 3 gettoni

Pizza bianca con fiordilatte "Bosco Gerolo", patate e tartufo nero "Savini Tartufi" | 2 gettoni

Al Bar:

Crostini al tartufo | 1 gettone

Come funziona: 1) Scegli quello che vuoi mangiare e bere, 2) Ritira i gettoni alla cassa, pagherai con quelli, 3) e buona degustazione.

ALLA SCOPERTA DEL TARTUFO

Il 28 Ottobre, dalle 19.00 alle 22.00, nell'Aula Didattica, le didattiche dedicate al tartufo (€ 60,00) realizzate in collaborazione con Savini Tartufi, tartufai da 4 generazioni, dalle 19 alle 22, nell'aula didattica. Il mondo del tartufo spiegato dal bravissimo tartufaio Luca che introdurrà in questo affascinante mondo per conoscere le diverse tipologie, la stagionalità, i migliori utilizzi e molto di più.

CUCINARE IL TARTUFO

L'11 novembre, dalle 19.00 alle 22.00 nell'Aula didattica, lo Chef insegnerà numerosi segreti per utilizzare e apprezzare al meglio le caratteristiche delle varie tipologie di tartufo: stupirete i vostri commensali alle prossime cene con delle ricette tutte a base tartufo.

TARTUFO MATTO

Il 16 dicembre, dalle 19.00 alle 22.00 nell'Aula didattica un'incontro per che sono sempre stati affascinati dal mondo del tartufo e vorrebbero scoprire tutto sul tubero più chic e costoso al mondo. Per chi si iscrive ai corsi sul tartufo, subito uno sconto del 10% sull'acquisto del tartufo in negozio. Per chi acquista 2 corsi, speciale promo: costo di 100 € (possibile solo in negozio, non on line).