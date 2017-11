Festa dell'Unicorno: arriva la Winter Edition

Firenze sarà la città che ospiterà l’edizione invernale del Festival

Una novità sta per risvegliare gli amanti del Fantasy dal torpore dell'inverno: La Festa dell'Unicorno raddoppia. I ragazzi dell'Associazione Circolo Fantasy hanno deciso di inseguire un nuovo sogno e dare a tutti gli appassionati d'Italia l'opportunità di vivere la magia dell'Unicorno anche in un periodo inusuale dell'anno, l'inverno. Si tratta della Winter Edition della Festa dell'Unicorno, prevista per il 15-16-17 marzo 2019, in una delle città più belle e famose al mondo, Firenze. La cornice scelta, la parte antica della Fortezza dal Basso, non farà di certo rimpiangere il borgo di Vinci ai visitatori.Per realizzare questo sogno gli organizzatori chiedono aiuto ai propri fan, i quali potranno partecipare attivamente alla sua creazione attraverso una campagna di crowdfunding ospitata da Eppela, la piattaforma più importante d'Italia per le start-up e creativi.

In base all'importo scelto sarà possibile ottenere premi come: l'ingresso alla manifestazione, gadget o, addirittura, la scelta dei protagonisti della serie tv preferita da invitare alla festa. La Winter Edition sarà strutturata diversamente dall'edizione estiva, mantenendo lo stesso spirito che da 13 anni fa battere il cuore fantasy d'Italia ma inserendo novità emozionanti.

Sono previsti oltre 200 stand, 100 animazioni itineranti, ospiti internazionali, associazioni comix e di gioco di ruolo dal vivo, concerti, contest cosplay, concorsi fotografici e molto altro ancora, il tutto ospitato dalle sale storiche della fortezza rinascimentale. Il crowdfunding ha come obiettivo il raggiungimento di € 90.000, cifra minima per garantire il normale svolgimento dell’evento, per un costo totale di realizzazione di circa € 450.000. L’intera somma raccolta servirà per ingaggiare attori, animatori, ospiti e gli spettacoli che caratterizzeranno l'evento.