Festa dell'Unicorno 2017: il primo Ospite d'Onore arriva da Games of Thrones

Intanto a Certaldo, appello agli spettatori per raccogliere i ricordi video di 30 anni di Mercantia

Attori del mondo dei cinema e della televisione parteciperanno alla prossima edizione della Festa dell'Unicorno di Vinci, che si terrà il 21 e il 23 Luglio 2017. Giunta alla sua XIII edizioneè riconfermare il Tributo a Game Of Thrones nei giorni dell’uscita mondiale dellanuova stagione, con la presenza di Tom Wlaschiha, noto nella serie come l’uomo dai millevolti Jaqen H’ghar. Wlaschiha, incontrerà i suoi fan per rispondere alle loro domande e per fare foto e autografi. Domenica 23 luglio nella caratteristica cornice del Festival Fantasy più famoso d’Italia. Rinnovata la collaborazione con l’associazione culturale no profit FantasyInTouch. Organizzatrice delle convention tematiche con ospiti internazionali, la Festa dell’Unicorno conferma il suo interesse in Game of Thrones a cui, da ormai 4 anni, dedica sempre più spazio. Da Finn Jones (Loras Tyrell, Iron First) a Kristian Nairn (Hodor) e Gemma Whelan (Yara Greyjoy) fino ai doppiatori Davide Perino, Daniele Giuliani, Manuel Meli e Raffaele Carpentieri ospitati nelle edizioni precedenti, i fan della serie potranno sentirsi soddisfatti anche quest’anno grazie alla presenza di Tom Wlaschiha e del suo emblematico alter ego Jaqen H’ghar.

Intanto a Certaldo lo staff di Mercantia cerca dagli spettatori video delle prime edizioni del Festival, per realizzare un video collage in occasione del trentennale, che faccia vedere come è cambiata l'atmosfera dalle prime edizioni ad oggi. "Per rendere omaggio ai 30 anni della nostra storia vogliamo costruire un video con il contributo di quanti hanno, in questi anni, documentato in modo amatoriale la festa." "Vuoi raccontare, insieme a noi, 30 anni di Mercantia? Stiamo cercando video amatoriali delle prime edizioni del Festival: vhs, minidv, video amatoriali fatti per ricordo e messi in soffitta. Chi avesse del materiale può contattaare lo staff per messaggio, o via mail a stampa@mercantiacertaldo.it o presso Comune di Certaldo, ufficio stampa, Tel. 0571 661308, entro il 30 aprile.