​Festa delle Donne del Vino 2018: In Toscana eventi social e cantine aperte

Sabato 3 marzo 2018 le Donne del Vino della Toscana in festa sul tema di “Donne, vino e cinema” cantine aperte ed eventi social

Le Donne del Vino della Toscana sabato 3 marzo festeggeranno la seconda edizione della Festa delle Donne del Vino quest’anno dedicata a “Donne, vino e Cinema”.

Un’edizione che vedrà alcune Donne aprire le porte delle proprie cantine per dare inizio ad una serie di eventi che si protrarranno per i mesi a venire e tanti eventi che si svilupperanno sul web.

La Festa delle Donne del Vino, infatti, quest’anno sarà più social che mai, con diffusione di video e filmati che vedono protagoniste le socie per un racconto del vino tutto al femminile. Le Donne del vino si faranno conoscere nei loro ruoli: come produttrici, comunicatrici, enologhe, ristoratrici madri e mogli e si apriranno anche alle consumatrici per creare un nuovo modo di parlare del vino.

La novità è che tutti potranno partecipare all’evento mettendo un video sulle proprie pagine social con l’hastag #festadonnedelvino2018 e #donnevinocinema

“Quello di sabato 3 marzo – ricorda Maria Giulia Frova, delegata per La Toscana – è un momento di condivisione di un mondo che pesa enormemente sulla bilancia commerciale del nostro paese, un settore dove le donne sono sempre più presenti. La festa sarà l’occasione per raccontarci in modo anche ironico con tanta autenticità”.

Le aziende toscane che da sabato 3 marzo apriranno le loro cantine:

Azzurra Bassi PODERE IL MORO “Ode al Maestro Campeggi “

Beatrice Contini Bonacossi – CAPEZZANA “Progetto 10 anni “

Claudia del Duca Az Ag. MARCAMPO “ Volterra Movie “

Clotilde Corsini VILLA LE CORTI , “Scene da una vigna”

Donatella Cinelli Colombini web “Donne vino e cinema VIRALE”

Laura Marzari CASALE DEL MARE “Il sorpasso “

Maria Giulia Frova TENUTA IL CORNO “Ciak si mangia”

Priscilla Occhipinti DISTILLERIE NANNONI “Donne & Cinema dall’alambicco”

Veronica Billeri D’Entreves FATTORIA DIANELLA “a pranzo con Babette” 1° maggio