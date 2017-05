Festa del Latte Toscano domenica al Parco Naturale di Migliarino

Nella tenuta di San Rossore una giornata organizzata da Mukki Latte dedicata a “Saperi e Sapori dei Parchi Toscani” all’interno del programma della Festa Europea dei Parchi. Sarà possibile visitare il parco con minivisite organizzate

Domenica 28 maggio nella tenuta di San Rossore (località Cascine Vecchie, Pi) all'interno del Parco Naturale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, si svolgerà l’annuale Festa del Latte Toscano, organizzata da Mukki in una giornata che la Regione Toscana ha dedicato al tema “Saperi e Sapori dei Parchi Toscani” all’interno del programma della Festa Europea dei Parchi.

Molte le attività da fare tutte all’aria aperta tra gusto, natura e divertimento.

Un laboratorio sulla filiera zootecnica illustrerà ai bambini le curiosità sulla vita degli animali della fattoria; postazioni dedicate al disegno saranno il luogo giusto per liberare fantasia e creatività con i colori. Gli allevatori toscani mostreranno a grandi e piccoli come avviene la mungitura delle mucche, che saranno in compagnia dei loro adorabili vitellini.

Durante tutto il giorno sarà possibile visitare gratuitamente il parco con le minivisite organizzate. E’ possibile scegliere tra:

Trenino e Battello

Il trenino attraverserà il viale alberato di Cascine Nuove, da cui si ammirano i verdi boschi e le pinete, per terminare con un tuffo nel passato grazie alla visione delle vecchie dimore dei dipendenti Reali. La visita prosegue con l’imbarco sul battello e la navigazione del tratto del Fiume Arno che costeggia il Parco. Durata della visita circa un’ora.

Carrozza

La carrozza, trainata da splendidi cavalli, percorrerà il viale del Gombo e il prato dei Mori alla scoperta della fauna caratteristica. Durata 30 minuti.

Visita guidata della “Villa del Gombo”

Dimora storica del Presidente della Repubblica. La villa, solitamente chiusa, viene aperta solo in occasioni speciali come questa. La guida esperta accompagnerà i partecipanti per un tuffo nel passato indimenticabile. Durata un’ora.

Da non perdere le degustazioni del Latte 100% Toscano, l’immancabile panna montata e tutti gli altri prodotti Mukki all'insegna della freschezza e della bontà.

La Fondazione Meyer sarà presente con uno stand dove acquistare gadget e sostenere l’ospedale pediatrico fiorentino, mentre il Centro di Educazione Cinofila "Io & il cane" mostrerà le attività che si possono fare con il migliore amico dell’uomo.