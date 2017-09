Festa de l'Unità di Firenze: domani c'è Maria Elena Boschi

Contro Renzi, ad Arezzo, gli striscioni dell'Associazione Vittime del Salvabanche. Articolo Uno Mdp in Festa: Laforgia a Firenze e Scotto a Certaldo. La Festa Nazionale de L’Opinione alla Versiliana

Domani sera, alle ore 21, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Maria Elena Boschi sarà ospite della Festa de l’Unità di Firenze con Lucia Annibali, Avvocato. Insieme affronteranno il delicato tema della violenza sulle donne, le molteplici forme in cui si manifesta, quali le strade da percorrere per frenare questo fenomeno sociale. Modera Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della Sera.

L'Associazione Vittime del Salva Banche si prepara ad accogliere Renzi, che parteciperà domenica prossima alla Festa dell'Unità ad Arezzo, per presentare il suo libro. Questa notte, decine di striscioni sono stati messi nei luoghi più simbolici della città di Arezzo. Gli striscioni sono stati apposti in luoghi quali Casa Vasari, Piazza Duomo, alla Provincia di Arezzo, in Piazza Grande, davanti alla Sede centrale di Banca Etruria e alla Filiale di Banca Etruria di Pescaiola.

Proseguono gli appuntamenti delle feste di Articolo Uno Mdp. Domani, sabato 9 settembre, dalle ore 21.30, alla Balera del Varlungo a Firenze, Francesco Laforgia, capogruppo alla Camera dei Deputati di Articolo Uno Mdp, parteciperà all’incontro “Costruire lavoro, costruire diritti” con Alessandro Genovesi, segretario nazionale Fillea Cgil. Coordina Sara Nocentini, Articolo Uno Mdp Firenze. Alla festa regionale a Certaldo Alto, Arturo Scotto, deputato Articolo Uno Mdp interverrà all’iniziativa “Immigrazione: perché accogliere, perché integrare” insieme a Marisa Nicchi, deputata Articolo Uno Mdp, Don Andrea Bigalli, referente regionale Libera Toscana,Francesca Chiavacci, presidente nazionale Arci. Coordina Luca Alcamo. Gli altri appuntamenti in programma per domani. Alle ore 18.00 alla Balera del Varlungo, a Firenze, l’incontro “Muoversi sostenibile” con Stefano Giorgetti, assessore alla mobilità Comune di Firenze; Gianni Biagi, architetto; Marisa Nicchi, deputata Articolo Uno; Dario Nistri, associazione mobilità Toscana. A Certaldo Alto, alle ore 17.00, Scuola di circo Liberatutti, laboratorio di circo ludico-pedagogico.

Si apre domani, sabato 9 settembre, alla Versiliana di Marina di Pietrasanta (Lu) la seconda giornata della Festa de L'Opinione. Si terrà il dibattito "Industria 4.0: Economia, infrastrutture, lavoro". A coordinare gli interventi il giornalista Alfredo Mosca. Tra i relatori: il Presidente Unipegaso, Danilo Iervolino; il Presidente di Altran Italia, Marcel Patrignani; l'ex Segretario della Cisl, Raffaele Bonanni; l'imprenditore modenese, Gianpiero Samorí e l'amministratore delegato di Geotermia Italia spa, Andrea Zanotti. A seguire alle 11.30 il Presidente dell'Unione Nazionale Vittime, Paola Raffaelli insieme al Senatore di Forza Italia Giovanni Mauro affrontano il tema sulla Sicurezza urbana per fare il punto sulle iniziative parlamentari. A metà mattina (ore 12.00) Errico Novi modera il faccia a faccia sulla Giustizia tra l'avvocato Beniamino Migliucci, Presidente dell'Unione Camere Penali e Piergiorgio Morosini, membro del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il pomeriggio si apre con un'intervista di Arturo Diaconale all'ex Capo di Stato Maggiore A.M., Generale Leonardo Tricarico per discutere di intelligence e in particolare del caso Regeni.Dalle 17.00 il Caffè della Versiliana ospita la Tavola Rotonda "La cultura e il nuovo Rinascimento". Protagonisti sul palco il giornalista e scrittore Davide Giacalone; la biografa e scrittrice Alessandra Necci; il Direttore della rivista "Tempi" Alessandro Giuli e l'ex presidente di Ibm Italia Nicola Ciniero.

In serata (ore 19.00) alla Versiliana si parla anche di calcio con uno sguardo al futuro dello sport nazionale con un'intervista del Direttore Diaconale al Presidente della Società Sportiva Lazio, Claudio Lotito. Alle 20.30 a chiudere la giornata il tema del momento visto dalla politica. A parlare di "Immigrazione" il dibattito tra l'Onorevole Giovanni Toti (FI), il Senatore Maurizio Gasparri (FI) e il Senatore Benedetto Della Vedova, Sottosegretario agli Affari Esteri. A moderare l'incontro il Direttore di Tgcom24, Paolo Liguori.