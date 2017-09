​Ferrovie, sciopero appalti pulizie in Toscana

Sciopero addetti alle pulizie e servizi accessori

Per "salvaguardare il posto di lavoro e contro i nuovi bandi di gara senza alcuna garanzia" lo Sciopero è indetto dalle 22 di oggi alle 22 di venerdì con presidio in Viale Spartaco Lavagnini a Firenze.



Preoccupazione fra i lavoratori degli appalti ferroviari in Toscana, nei settori delle pulizie e dei servizi accessori dei treni, in seguito alle politiche di Trenitalia e del gruppo FS, sommate alle iniziative di molte delle ditte che operano in questo settore, che "stanno producendo un clima esplosivo".

Si prefigura uno scenario di una "considerevole e ingiustificata perdita di posti di lavoro e di salario a seguito della decisione di costruire le gare di appalto senza il riconoscimento della clausola sociale e contrattuale e, per quanto riguarda le gare delle pulizie, senza un equa distribuzione delle risorse messe a disposizione dalla committenza nella ripartizione dei lotti".



Ad oggi "i confronti avuti con Trenitalia e la Regione Toscana, che da anni investe notevoli risorse sul trasporto su ferro, sono risultati interlocutori e con un continuo rimpallo di competenze in merito. Non siamo più disponibili a tollerare ancora questo tipo di situazione e atteggiamento".