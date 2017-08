Ferragosto: canicola gigliata

Arrivato a Firenze Gil Dias. Milan Badelj indosserà la casacca viola anche nella prossima stagione

Nuovi arrivi, allenamenti, conferme e visite mediche. Comincia così la settimana che porterà a Inter-Fiorentina e all'inizio della nuova stagione.

Ed è stato anche il giorno di Milan Badelj che ha chiarito con tecnico e società, annunciando il proseguimento convinto con la maglia della Fiorentina. La società ha accolto con soddisfazione il desiderio e la richiesta del giocatore di restare alla Fiorentina che il centrocampista ha espresso con chiarezza e determinazione insieme a un grande entusiasmo per il nuovo ciclo tecnico guidato da Stefano Pioli nel quale si sente pienamente coinvolto e al quale darà totali disponibilità e professionalità.

La società ha acquisito, con prestito biennale e diritto di riscatto, il calciatore Gil Bastiao Dias dall’AS Monaco, Club con il quale ha debuttato domenica in Ligue 1. Gil Dias è nato a Gafanha da Nazarè (Portogallo) il 28 settembre 1996, è un esterno offensivo. Nella scorsa stagione ha giocato con la maglia del Rio Ave disputando 39 partite collezionando 8 reti e 7 assist. Dias vanta inoltre 2 presenze con la Nazionale Under 20 del suo paese.