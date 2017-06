FenImprese Firenze e Banca Cambiano 1884 spa

FenImprese Firenze allaccia una collaborazione con la banca di Cambiano

FenImprese Firenze, giovane associazione datoriale senza fini di lucro, nata nell’ottobre 2016 dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi per rispondere alle esigenze delle PMI, allaccia una collaborazione con la banca di Cambiano e si conferma così attenta e puntuale osservatrice del territorio e delle realtà che ne rappresentano i punti di riferimento.

Come realtà territoriale per la Regione Toscana Fenimprese Firenze offre un amplissimo ventaglio di servizi: medicina e consulenti del lavoro, corsi di formazione “sicurezza sul lavoro” e professionale, commercialisti, legali, credito alle imprese, credito alle famiglie “finanza agevolata”, convenzioni associati, aggiornamento costante sulle normative PMI, Centro Studi e Stampa, assicurazioni, servizi web e app.

Come Istituto di Credito, Banca Cambiano 1884 SpA, al servizio dell'economia reale, è “una banca con l’anima”. Una Banca che sa ascoltare e sostenere i propri clienti e soci, fornendo in tempi rapidi risposte concrete e efficienti, con servizi e prodotti al passo con i tempi. Da sempre “fa banca” in modo corretto e trasparente, coniugando tradizione e innovazione, dedicando particolare attenzione alla valorizzazione delle esigenze ed eccellenze del territorio nel quale opera (42 le sue filiali, comprese Torino, Bologna e Roma e di prossima apertura quella di Arezzo).

Un “battesimo bancario” per una realtà giovane e importante come FenImprese, un'alleanza per “il fare” fra il mondo delle imprese e il mondo bancario.