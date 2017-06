Fenimprese e Cosesa insieme per un’offerta completa di servizi sanitari, a portata di clic

Dall'Information Technology all'innovazione per le imprese e le famiglie, le soluzioni tecnologiche di SANICLIC per gli associati di FenImprese FenImprese e SANICLIC, una tavola rotonda per conoscere i servizi forniti da SANICLIC agli associati Fenimprese Firenze.

FenImprese Firenze, giovane associazione datoriale senza fini di lucro, è nata nell’ottobre 2016 dall’incontro di giovani imprenditori e dirigenti associativi per rispondere alle esigenze delle PMI e oggi firma un importante accordo con Cosesa di Var Group Spa per offrire alle imprese e alle famiglie un nuovo modello di servizi sanitari, integrato ed efficiente.

Un’offerta completa di servizi sanitari, a portata di clic.

Da oggi per gli associati Fenimprese Firenze una soluzione molto semplice per prenotare una visita o una prestazione sanitaria, dal computer di casa o dal cellulare: si chiama SANICLIC ed è un portale web ideato e realizzato da Cosesa Srl, azienda di Information Technology con una significativa esperienza in ambito health care a livello nazionale e internazionale.

Il servizio online di SANICLIC, attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, è completamente gratuito per il cittadino e permette di prenotare facilmente da casa o da mobile la prestazione sanitaria necessaria, scegliendo tra visite specialistiche, analisi di laboratorio, esami diagnostici e soluzioni di assistenza domiciliare erogate da strutture e professionisti d’eccellenza della sanità privata.

Il progetto coinvolge circa più di 100 strutture e oltre 500 professionisti della Toscana, offre 3000 prestazioni per la salute, 900 visite specialistiche, 1300 esami di diagnostica strumentale, 600 esami di laboratorio, 200 servizi di assistenza a domicilio, ai quali i soci di Fenimprese Firenze avranno accesso godendo di particolari sconti.

SANICLIC offre servizi aggiuntivi quali l’indirizzo sui percorsi di cura, facilitazioni logistiche, informazioni sulla copertura assicurativa e un numero verde di supporto al quale rivolgersi; inoltre nel progetto sono coinvolte anche le farmacie, tradizionalmente punti di riferimento per i cittadini: anche ad esse gli utenti possono rivolgersi per prenotare, tramite Saniclic, una prestazione sanitaria.

Cosesa Srl, presieduta dall’Ing. Roberto Bozzi, è la società dedicata a questa offerta di Var Group Spa, azienda che da oltre 40 anni sviluppa soluzioni e servizi di Information Technology innovativi, pensati per rendere più competitive le realtà imprenditoriali di numerosi settori industriali. Gli anni di esperienza acquisita nella consulenza e nelle analisi dei processi sanitari e farmaceutici hanno portato Cosesa a progettare e realizzare soluzioni applicative e infrastrutturali innovative e in linea con le crescenti aspettative ed esigenze del mercato della sanità. Tra i principali obiettivi di Cosesa c’è proprio quello di migliorare l’erogazione e la comunicazione dei servizi socio-sanitari al cittadino.