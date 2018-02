Federmanager Toscana, start up: un bando che finanzia nuove idee

In dotazione 2500 euro per acquisti di materie prime, semilavorati, servizi, piccole attrezzature con localizzazione in uno spazio di coworking

Con il bando Start-Up Success!, Federmanager Toscana finanzia tre progetti di start-up in una fase avanzata dello sviluppo dell’idea di business, per inserirle in un percorso di accelerazione finanziato interamente da Federmanager Toscana.



Il progetto è parte di Start-Up Housing di Federmanager Toscana che intende contribuire alla crescita di una Toscana industrialmente competitiva e socialmente solidale.



Quali idee di business possono partecipare? Le start-up devono sviluppare la propria idea in uno dei seguenti settori manifatturieri d’interesse: impresa 4.0; innovazione delle produzioni caratteristiche nell'ambito della specializzazione industriale toscana; gestione e valorizzazione del patrimonio culturale e del potenziale turistico.



Cosa offre il bando? "Il percorso di accelerazione avrà una durata di 10 settimane e prevede un fondo di dotazione di 2500 euro per ogni start-up per acquisti di materie prime, semilavorati, servizi, piccole attrezzature con localizzazione in uno spazio di coworking selezionato da Federmanager Toscana ed affiancamento di due start-up mentor certificati per ogni start-up".



A chi è rivolto? "I fondatori devono essere residenti in Toscana o comunque avere intenzione di stabilirsi in Toscana durante il periodo di validità del percorso di accelerazione. L’azienda che verrà eventualmente costituita dovrà avere sia la sede legale che la sede operativa in Toscana".



Il bando è aperto fino al 16 febbraio 2018 ed è possibile consultarlo online



Per richiedere informazioni è attiva la mail: bandostartup_helpdesk@dirigentitoscana.it