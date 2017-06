​Fattoria Ramerino di Filippo Alampi ambasciatrice del Made in Italy al Bellavita Expo di Londra

La manifestazione si è svolta dal 18 al 20 giugno a Londra

Fattoria Ramerino, azienda biologica toscana leader nella produzione di olio, è stata tra i protagonisti di “Bellavita Expo”, evento B2B di promozione dell’eccellenza enogastronomica Made in Italy all’estero che dal 18 al 20 giugno si è svolta a Londra.

Gli oli prodotti nella tenuta di Bagno a Ripoli si sono contraddistinti così tanto da essere utilizzati per tutta la manifestazione da Starita Pizza Academy di Don Antonio Starita (nella foto con Filippo Alampi, proprietario di Ramerino), che si occupa di formare pizzaioli in tutto il mondo seguendo i dettami della tradizione napoletana. I format diBellavita, piattaforma di incontro con i top buyers internazionali del Food & Beverage, permettono di far conoscere in maniera diretta, i migliori prodotti del Paese a decine di migliaia di acquirenti internazionali (retail, ristoratori, chef, importatori, distributori, albergatori, ecc.).

Nella tre giorni Filippo Alampi ha potuto presentare i suoi oli, che vengono imbottigliati in azienda e commercializzati con cinque etichette: Olivaggio IGP Toscano Colline di Firenze Bio, Guadagnòlo Primus Bio, Guadagnòlo Dulcis Bio, Cul­tivar Frantoio Bio e Cultivar Moraiolo Bio. I prodotti biologici di Fattoria Ramerino sono inseriti inoltre nella Flos Olei 2017, la più importante guida di oli a livello mondiale curata da Marco Oreggia e presentata con un evento ad hoc ad Amsterdam a metà giugno: durante l’evento erano presenti 25 aziende da tutto il mondo, tra cui Fattoria Ramerino.