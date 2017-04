Fai un salto di Gabriele Lenzi presentato da Eugenio Giani

Un romanzo sul tema della crescita personale

Il volume ‘Fai un salto’ di Gabriele Lenzi (Masso delle Fate edizioni) è stato presentato in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso, a Firenze.

L’autore, già scrittore di tre libri e di una raccolta di poesie, ha raccontato la storia di Lele, avvocato fiorentino, e dei suoi viaggi intorno al mondo.

A fare gli onori di casa il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, presenti anche la scrittrice e critica letteraria Roberta Degl’Innocenti, l’avvocato Alessandro Brogi e Veronica Boldi di Masso delle Fate edizioni.



Lele, un giovane avvocato fiorentino, si sposta da un capo all'altro del mondo in viaggi che, tra mille avventure, lo portano a scoprire persone e realtà differenti che saranno di fondamentale importanza per la sua crescita personale.

“Questo racconto è dedicato a tutti coloro che non hanno paura di cambiare e sono disposti ad affrontare la vita ponendosi come obiettivo la ricerca della conoscenza. Conoscere non significa soltanto studiare il passato, ma proporsi in prima persona, affrontare nuove situazioni e confrontarsi con loro” ha spiegato l'autore.



Sono intervenuti anche rappresentanti di Keelp Firenze il gruppo di professionisti operativo sul territorio che ha promosso la presentazione del volume.