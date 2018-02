Fabio Turchi VS Mickey Nielsen per il titolo dell’Unione Europea

foto: Monica Caleffi

Stone Crusher sfida il quotato danese, oltre alla cintura in palio le zone alte della classifica mondiale

Occasione importante: Fabio Turchi e Mickey Nielsen saranno i cosfidanti che si affronteranno per il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi massimi leggeri. Visto la giovane età dei contendenti e la loro promettente carriera, per entrambi, in caso di vittoria, è previsto un salto nel ranking mondiale.

L’avversario: Il 24enne Nielsen, professionista dal 2011, vanta 25 vittorie - di cui 11 per KO - ed una sola sconfitta. Nel suo palmares anche la vittoriosa difesa del titolo Internazionale WBC, ottenuta ai punti sul nostro Mirko Larghetti. In quell’occasione il nostro pugile fu penalizzato da un inizio sottoritmo e da un infortunio alle costole, che però non gli impedirono di rientrare, con il passare delle riprese, nel match e mettere in difficoltà Nielsen sul finale del tempo.

Trattative: entro il 12 Marzo sarà in corso la trattativa privata, poi i termine del match saranno definiti tramite gara d’asta. Da sottolineare che Nielsen è sotto contratto con il importante team tedesco della Sauerland Event, che cercherà di portare il match in Danimarca. A proposito di questo vi riportiamo il post di Fabio apparso sul suo profilo facebook: “. “Questa è una sfida che personalmente mi interessa molto ed è fonte di grande stimolo il pensiero di andarmi a prendere la cintura con un pugile così quotato come Nielsen.

Sono consapevole che sarà molto difficile portare il match in Italia ma con questo vi dico che dinanzi a una buona borsa non avrò problemi a fare il match in trasferta”.