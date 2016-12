Fabio Turchi è il nuovo campione italiano dei Massimi Leggeri

fotografie: Monica Caleffi

Il fiorentino s'impone per KO tecnico al sesto round, in un match dove il risultato non è mai sembrato in discussione

Tattica: Come nei piani e come dichiarato alla vigilia Fabio ha disputato un match intelligente, in crescendo. Affidandosi nelle prime riprese al colpo singolo per poi, con il passare dei round, piazzare i colpi a serie, mettendo così fine all'incontro.

Il match: Il gancio destro di Fabio inizia a far breccia già nel corso del primo round. In apertura della seconda ripresa il fiorentino mette il diretto sinistro d'incontro alla punta del mento, Lovaglio lo accusa e probabilmente quel colpo spegne molte delle sue sicurezze.

Fabio non accelera i tempi, segue alla lettera le indicazioni del babbo che lo segue all'angolo, badando solo a distendere i colpi, a trovare la giusta fluidità - l'esperienza di Lovaglio e la pericolosità di un colpo a freddo, consigliano di aspettare ancora.

A partire dalla quinta ripresa il tempo dell'attesa è finito e Fabio inizia ad essere “Stone Crusher”. Il fiorentino taglia il ring impedendo la tattica elusiva di Lovaglio ed inizia a lavorare con i colpi in serie, il torinese va subito in difficoltà. L'epilogo arriva il round dopo, straordinari per potenza, velocità e scelta di tempo,il diretto sinistro, portato di rimessa dopo il colpo dell'avversario ed i montanti che arrivano sia al bersaglio grosso che al volto e che costringono l'arbitro a decretare il KO tecnico.

La cintura ritrovata: La cintura di campione italiano torna così, dopo quella conquistata dal babbo Leonardo nei mediomassimi, in casa Turchi. Leonardo, mentre il figlio espleta le procedure antidoping, la mette al sicuro sui suoi fianchi.

Sottoclou: La serata di Scandicci ha visto anche la vittoria lampo dell'altro gioiello del pugilato italiano, Mohammed Obbadi. Il fresco campione dell'Unione Europea, titolo conquistato lo scorso 19 novembre, ha vinto per KOT al termine di una impressionante serie di colpi, dopo un minuto e 21 secondi del primo round. “Maravilla” Obbadi conquista, con il georgiano Shubitidze, così il suo dodicesimo match su altrettanti incontri disputati.

Pubblico e TV: nonostante non si sia registrato il tutto esaurito del 2015, è possibile stimare l'affluenza del pubblico intorno alle ottocento persone, molte delle quali hanno dovuto informare chi era rimasto a casa confidando nella diretta TV di Raisport, che invece ha trasmesso la differita dopo la mezzanotte.

Di seguito gli altri risultati:

Dionisie Tiganas vince ai punti su Angelo Ardito

Dario Morello batte ai punti Nodar Robakidze