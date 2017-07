​Fabio Turchi a Sequals contro Cesar Crenz strizzando l’occhio all’America

Al Memorial Primo Carnera disputerà il match per il Titolo Intercontinentale Silver WBC, per lui arrivano interessanti notizie dagli Stati Uniti

Il 15 Luglio Fabio “Stone Cruscher” Turchi incontrerà l’argentino Cesar Crenz per il Titolo Intercontinentale Silver WBC pesi Cruiser. Prevista la diretta TV in onda su Sportitalia (60 DT - 227 SKY). Per il Fiorentino - 11 match vinti sul altrettanti disputati di cui 8 prima del limite - dopo la conquista del titolo italiano, arriva un altro match titolato nelle terra che vide i natali di Primo Carnera.

Il Fiorentino è sfidante ufficiale al titolo dell’Unione Europea ed un recente contatto del suo promoter Mario Loreni, gli aprirebbe la strada per il palcoscenico americano. Loreni infatti ha siglato un accordo di collaborazione con l’ex campione del mondo Evander Holyfield ed ora titolare di una società di promozione.

Programmi a parte, Fabio dovrà concentrarsi sul’argentino Crenz, al resto penserà promoter Loreni.