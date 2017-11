Evento dedicato all'Animazione e al Fumetto a Livorno

A Villa Trossi i trucchi del mestiere svelati da Marco Bigliazzi, Daniele Caluri e Alberto Pagliaro

Livorno, 16 novembre 2017 - Sabato 18 novembre alle 18.30 a Villa Trossi (via Ravizza 76) prende il via una serie di iniziative dedicate alla cosiddetta ‘narrativa illustrata’.

Questo primo appuntamento vede ospite Marco Bigliazzi, pluripremiato creatore di cinema d’animazione e serie TV anche per la RAI, che parlerà del suo affascinante lavoro incalzato dalle domande di Daniele Caluri e Alberto Pagliaro, fumettisiti e disegnatori per due colossi come la Bonelli e Walt Disney, nonché docenti di fumetto e illustrazione a Villa Trossi.

Le tecniche tradizionali e multimediali, il disegno su carta e quello digitale, la sceneggiatura e lo storyboard, il passaggio dalla parola scritta alla grafica statica prima e animata poi, il mondo della carta e quello del web e della TV, il ruolo del suono e della musica nell’animazione, i tempi della lettura, quelli della visione e dell’ascolto: sono soltanto alcuni dei temi che saranno toccati nell’incontro dedicato a due arti senza dubbio peculiari, ma che molto hanno in comune.

L’evento è a ingresso libero e sarà arricchito dalla proiezione di spezzoni tratti dalle animazioni di Marco Bigliazzi.