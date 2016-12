Evento culturale all'Hard Rock

Il 2 dicembre alle 18.30

Venerdì 2 dicembre, ore 18.30, Hard Rock Cafe Firenze, tempio del rock, ospita una perfomance di racconto musicale, con narrazioni, musica e proiezioni che condurranno gli spettatori in un intenso viaggio emozionale nei luoghi che hanno visto nascere il rock. Il palco dell’Hard Rock Cafe, luogo che per eccellenza consegna a tutti l’eredità della storia del rock, vedrà in scena Ezio Guaitamacchi, giornalista, scrittore e performer, Finaz, di BandaBardò, Riccardo Tesi, fisarmonicista, Brunella Boschetti Venturi, cantante e Giancarlo Passarella, giornalista. La perfomance viene proposta in occasione della pubblicazione del volume di Ezio Guaitamacchi, Atlante Rock (Hoepli) un vero e proprio libro-viaggio nella storia più affascinante di sempre che porta il lettore-spettatore in luoghi come Woodstock, Abbey Road, Carnaby Street, Greenwich Village... per gli appassionati di musica mete di viaggio imperdibili, il cui solo nome evoca emozioni indimenticabili.

ATLANTE ROCK

Attraverso 25 itinerari geo-musicali, nel suo Atlante rock Ezio Guaitamacchi, vero “rock traveller” per passione e professione, accompagna i lettori in uno straordinario viaggio che ripercorre in modo divertente e fantasioso le tappe principali della storia della musica internazionale. L’autore descrive più di cinquecento luoghi e racconta migliaia di aneddoti e curiosità. Le pagine sono arricchite da numerose citazioni dei più famosi musicisti. L’originalità del volume è garantita dai “contributi affettuosi” di Manuel Agnelli, Angelo Branduardi, Niccolò Fabi, Simone Cristicchi e altri musicisti che hanno collaborato con l’autore.Atlante Rock è a tutti gli effetti una guida turistica: per un insolito viaggio, navigando in rete alla ricerca dei mostri sacri della musica, o per un viaggio della fantasia con una playlist nelle orecchie. Il volume, infatti, è ricco di suggerimenti musicali grazie ai box Colonna sonora con curiosità e interessanti notizie sui brani più amati di tutti i tempi. La grafica accattivante e coinvolgente, impreziosita da un ricco apparato iconografico interamente a colori con più di cinquecento immagini di tutti i personaggi e i luoghi simbolo della musica internazionale, rende questo libro unico nel panorama editoriale italiano.

Ezio Guaitamacchi è giornalista, autore, critico musicale, conduttore radio-tv, scrittore, musicista, docente e performer. Fondatore e direttore di riviste specializzate in ambito musicale, ha pubblicato una quindicina di saggi. Con Hoepli nel 2014 ha scritto la prima Storia del rock pubblicata in Italia, che ha venduto migliaia di copie diventando un libro di riferimento in ambito musicale.