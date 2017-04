Evasi da Sollicciano: due i fermati in Svizzera e a Torino, uno ancora latitante

I tre erano reclusi con pene definitive per reati contro il patrimonio

I tre erano reclusi con pene definitive per reati contro il patrimonio, furti in abitazioni, esercizi commerciale ed autovetture, commessi nella provincia di Firenze e limitrofe.



Si è costituito un detenuto 29enne, evaso dal carcere di Sollicciano lo scorso 20 Febbraio assieme ad un altro detenuto 25enne, fermato in Svizzera nel corso di un controllo dalla polizia elvetica, mentre un terzo detenuto 28enne è ancora latitante.



Le indagini, sin da subito, sono state condotte dal Nucleo Investigativo di Firenze con la collaborazione del Nucleo Investigativo Centrale della Polizia Penitenziaria, mediante attività classiche (mirati servizi di OCP, attivazione di fonti confidenziali e perquisizioni che hanno interessato le provincie di Firenze, Milano e Torino). A seguito dell’evasione venivano richiesti nuovi provvedimenti di cattura anche internazionali (concessi dal Giudice con Mandato di Arresto Europeo) in relazione ai quali ieri 4 aprile è stato arrestato in Svizzera dalla locale polizia il detenuto di 25 anni.



La serrata attività di ricerca e mediazione condotta dai militari del Nucleo investigativo, conseguente ad una serie di perquisizioni domiciliari effettuate a carico di conoscenti e familiari degli evasi, ha spinto un altro evaso a costituirsi intorno alle 13 odierne presso il Comando Stazione Carabinieri di Torino - Barriera Milano, dove ad attenderlo c'erano i carabinieri di Firenze. Le indagini proseguono per il rintraccio del terzo evaso.

Al comando stazione di Barriera - Milano a Torino, oltre ai Carabinieri di Firenze c'era anche personale della polizia penitenziaria di Firenze