Europa League: la Fiorentina vuole fare l'«X» sul passaggio del turno

Basta un punto ai viola per il primo posto nel girone. Non serve la vittoria a Baku. Gurban Gurbanov: "Cercherò di fare del mio meglio"

A due turni dalla fine aveva il primo posto in tasca; ora, dopo l’harakiri interno con il Paok, la Fiorentina intende imporre almeno il pareggio al Qarabag, per portare a casa il primato nel suo girone di Europa League. A giudicare dal 5-1 dell’andata, il compito di domani potrebbe non essere difficile, ma la squadra di Baku, capace di vittorie inattese come di fragorosi crolli, resta difficilmente decifrabile. Comunque Fiorentina a un passo dai sedicesimi di Europa League: contro il Qarabag, nell’ultima giornata della fase a gironi, i viola possono permettersi anche di perdere, purché lo scarto sia inferiore ai sei gol. Obiettivo alla portata di Sousa.

La lista dei convocati viola per la trasferta di Baku, Karabakh-Fiorentina, che si giocherà l'8 dicembre alle 20:00, ora locale:

Astori, Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, De Maio, Dragowski, Ilicic, Kalinic, Babacar, Lezzerini, Milic, Olivera, Gonzalo, Salcedo, Sanchez, Tatarusanu, Tello, Tomovic, Borja, Vecino, Zarate.

Il team del Karabakh ha condotto il suo ultimo allenamento oggi alla base del club. Preparazioni finali continuate per circa un'ora. L'allenatore Gurban Gurbanov ha espresso il suo parere in conferenza stampa: "L'incontro di domani è importante come i precedenti. E' sempre difficile giocare contro i nostri avversari. Questa volta dobbiamo essere più attenti sino al 90'. L'avversario di esperienza è in costante movimento e io cercherò di fare del mio meglio".