Esplosione nel centro di Firenze: auto in fiamme sotto Palazzo Medici Riccardi

Esplode una autovettura parcheggiata tra Palazzo Medici Riccardi e la Basilica di San Lorenzo

Esplosione nel centro di Firenze, al momento non sembrano esserci feriti. Le fiamme avrebbero interessato Palazzo Medici Riccardi, sede della Prefettura e della Città Metropolitana.



Sul posto Vigili del Fuoco intervenuti con gli estintori e Carabinieri hanno messo in sicurezza l'area interessata mentre i testimoni parlano di una nuvola di fumo che per alcuni minuti ha coperto l'intera strada nei pressi del Duomo. L'autovettura, carbonizzata, è parcheggiata in via de' Gori, mentre l'area è stata transennata e delimitata dal nastro bianco e rosso.



La prima ipotesi è relativa ad un guasto elettrico a bordo dell'abitacolo.



In aggiornamento...



Foto: M.G. su Facebook