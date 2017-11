Esplosione a Firenze, scoppia un boiler: crolla soffitto, due i feriti

Il crollo è stato provocato dall'esplosione di un boiler e non da una fuga di gas come ipotizzato in un primo momento

Due le persone ferite e trasferite al pronto soccorso. L'intervento in Via Empoli a Firenze per una presunta fuga di gas che ha causato il crollo di parte del soffitto di una palestra.Sul posto 118 e Polizia Municipale



"È caduta una porzione del tetto di una palestra di danza per una esplosione probabilmente a seguito di una fuga di gas" questa una prima valutazione da parte dei soccorritori.

I Vigili del Fuoco dopo aver messo in sicurezza l'area precisano "All'interno della palestra in cui si pratica beach volley è avvenuta l'esplosione di un boiler".