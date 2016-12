Esche al veleno in Toscana: vittime a Montalcino

Erano state volutamente disseminate lungo una strada comunale molto frequentata

Nei giorni scorsi alcuni cani da caccia sono rimasti uccisi dopo avere ingerito esche cosparse di veleno volutamente disseminate lungo la strada comunale della “Villa a Tolli” nel tratto compreso tra “le Ragnaie” e “le Cannelline”. Zona molto frequentata per motivi ricreativi e venatori e non è nuova a casi di avvelenamento di cani e di animali selvatici. Sei mesi fa il Corpo Forestale ha recuperato la carcassa di un lupo femmina che dopo gli accertamenti era risultata avvelenata da pesticidi.

Il Comando Stazione Forestale di Montalcino dopo aver ricevuto le prime segnalazioni e le denunce presentate dai proprietari dei cani ha eseguito alcuni sopralluoghi sul posto rinvenendo altre numerose esche costituite da grumi di carne tritata in forma di polpetta. Alle operazioni di ricerca hanno collaborato le Guardie volontarie delle Associazioni venatorie e dell'associazione WWF di Siena.

Le attività di ricerca dei bocconi avvelenati vengono, ormai usualmente, condotte anche con l’ausilio di unità cinofile specificatamente addestrate di cui è dotato anche il Corpo Forestale dello Stato. Nel caso specifico sono state impiegate quelle del WWF di Siena.

Le esche sono state consegnate alla sezione senese dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per essere analizzate e individuare la sostanza tossica utilizzata.

E' stato informato il Sindaco trattandosi di fatti con notevoli riflessi di ordine igienico sanitario e di sicurezza.

Non potendo escludere che qualche esca avvelenata possa essere sfuggita alle perlustrazioni il Corpo Forestale dello Stato – Comando Stazione di Montalcino invita la cittadinanza a porre la massima attenzione della frequentazione della zona; avendo cura di non lasciare mai liberi i propri cani soprattutto lungo la viabilità e le piazzole di sosta. Invita inoltre a segnalare eventuali nuovi casi sospetti di avvelenamento o ritrovamenti di fauna morta per non precisati motivi o anche di avvistamento di manufatti che possano apparire come bocconi avvelenati.