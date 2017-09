Enrico Chiesa responsabile tecnico dei Centro Federale Territoriale

Impegnati a Firenze padre e figlio

Enrico Chiesa è il nuovo responsabile tecnico del Centro Federale Territoriale di Firenze della FIGC Settore Giovanile e Scolastico. L' ex giocatore della Nazionale Azzurra, e di Serie A con Fiorentina, Lazio e Siena, solo per citarne alcune, con una esperienza di allenatore in squadre giovanili, avrà il compito di coordinare i tecnici dello staff del Centro Federale delle Due Strade. Ogni lunedì da metà ottobre fino al mese di maggio seguirà le metodologie di allenamento che si svolgeranno al Centro, nel rispetto di un percorso tecnico-sportivo-educativo studiato appositamente per lo sviluppo delle potenzialità dei giovani atleti.

Chiesa sarà inoltre impegnato a visionare e individuare, presso le società sportive del territorio, circa 100 fra ragazzi e ragazze che, per qualità tecniche, fisiche e morali, andranno poi a far parte degli Under 13, 14 e Under 15 femminile del Centro Federale di Firenze.