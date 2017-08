L’attesissimo evento di nuoto a scopo benefico che l’8 e il 9 agosto sera illuminerà le Piscine del Foro Italico di Roma, con la partecipazione straordinaria dei Ciccone Bros & Steve Norman.

Non ci saranno soltanto le grandi star internazionali del nuoto che, reduci dai Mondiali di Budapest, torneranno in vasca per una buona causa, ma a intrattenere il pubblico ci saranno anche grandi artisti che con le loro perfomance renderanno le due serate romane uno spettacolo nello spettacolo.

A condurre l’intero evento saranno Massimiliano Rosolino che, oltre ad essere un ex nuotatore che ci ha regalato tante soddisfazioni in fatto di medaglie, è ormai un personaggio dello spettacolo con doti di grande conduttore, con quell’ironia che buca lo schermo. Ad affiancarlo nelle lunghe serate ci sarà Giorgia Surina, anche lei noto volto frizzante della TV, partita come VJ di MTV e DJ di trasmissioni radiofoniche, è ora un’attrice affermata di fiction e film Tv.

Ad aprire le serate e durante gli intervalli, dallo spettacolare palco montato fronte piscina, si alterneranno i Ciccone Bros, Alessia e Dj Claudio Ciccone, un duo di musicisti moderni e originali protagonisti anche delle scene internazionali e Steve Norman, sassofonista e percussionista degli Spandau Ballet, famoso gruppo New Romantic degli anni ’80, già a fianco dei Bros nel suo tour italiano, che da solista suonerà le sue migliori pieces.

Infine, per arricchire quella che sarà già una scenografia spettacolare, si esibirà la Compagnia Liberi…di Physical Theatre, nota in tutto il mondo anche per la sua collaborazione con il Cirque du Soleil, che presenterà uno show originale legato all’armonia e all’energia che viene sprigionata dall’acqua, l’elemento, appunto, protagonista di tutto l’evento ENERGY FOR SWIM.

Sarà dunque una due giorni dove l’agonismo e la competizione degli atleti in gara, che non può mancare, verranno ammorbiditi dalla poesia della musica e da performance che renderanno l’atmosfera notturna del Foro Italico un qualcosa di unico. Senza dimenticare che tutto questo avrà come scopo finale quello di aiutare le 4 onlus, abbinate ai 4 team (Italia, Australia, Usa, Energy Standard), dedicate a progetti rivolti ai bambini.

Uno spettacolo da non perdere perché “questa volta la posta in gioco va oltre la medaglia”.





