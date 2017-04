Enegan, trader di gas e luce nella classifica del Financial Times

Tra le aziende che hanno raggiunto la più alta e veloce crescita in termini di fatturato in tutta Europa

Importante riconoscimento da parte del Financial Times per Enegan, trader luce e gas nato nel 2010 a Montelupo Fiorentino e operante su tutto il territorio nazionale. Il quotidiano inglese - principale giornale economico finanziario del Regno Unito ed uno dei più antichi, autorevoli e letti del mondo – ha stilato nella giornata di venerdì 7 aprile, la lista delle aziende che hanno raggiunto la più alta e veloce crescita in termini di fatturato in tutta Europa.

La speciale classifica tiene conto di diversi criteri di crescita aziendale che portano a segnalare le 1.000 aziende più virtuose in tutta Europa. Dopo molti mesi di ricerca, nei quali l’agenzia Statista ha contattato ed analizzato più di 50.000 aziende, Enegan si è classificata al posto 166 - al primo posto come trader di luce e gas e con la più alta revenue tra le aziende italiane - di questa speciale classifica denominata “FT 1000”. Questo riconoscimento possiede ancora più valore se si pensa che è la prima volta che il Financial Times stila una classifica di questo tipo.

L’azienda è riuscita a raggiungere questa posizione grazie ad una crescita tra il 2012 ed il 2015 del 703%, dando lavoro a 160 dipendenti e oltre 1000 consulenti commerciali.

Grande soddisfazione da parte di Andrea Guarducci, presidente di Enegan: “Prima di tutto ci tengo a ringraziare i miei soci Gianni Acciai, Massimo Bismuto e Giovanni Pucci, che mi stanno accompagnando in questa avventura e senza i quali non saremmo riusciti a raggiungere questi risultati. Tale riconoscimento è per noi motivo di grande orgoglio. È la testimonianza di quanto abbiamo fatto in pochi anni per rendere Enegan una tra le aziende migliori in Europa”. Continua Guarducci: “Essere insieme a realtà così importanti a livello globale ci riempie di soddisfazione. Soprattutto perchè lo abbiamo fatto in momento cosi complicato per il nostro paese e per tutta l’Europa e lo abbiamo fatto utilizzando un modello di business completamente italiano e con dipendenti che hanno un’età media di 28 anni ”.

La classifica completa è consultabile al sito https://ig.ft.com/ft-1000/