Empoli vs Palermo. Le interviste del dopo gara

Mister Martuscello e Mister Corini.

Il tecnico dell’Empoli, Giovanni Martusciello, nel dopo gara di Empoli – Palermo, si è così espresso in merito alla prestazione di Massimo Maccarone:

“Maccarone non gioca e quando non gioca gli girano le scatole. Ma quando entra in campo, sprigiona tutto il fuoco che ha dentro – ha dichiarato Martusciello -. Sapete cosa ha fatto nel giorno della festa di fine anno mentre tutti festeggiavano e brindavano? Era in campo ad allenarsi, a fare giri di campo e a tenersi in forma. E’ il nostro Totti”.





Ed Eugenio Corini , tecnico del Palermo, si è così espresso:

“Sarà dura mandarci in Serie B. Noi non ci arrenderemo, non lo faremo mai perché la mia natura è questa e la squadra mi segue. Faremo di tutto per rimanere in Serie A”, le sue dichiarazioni