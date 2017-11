Empoli vs Frosinone 3 – 3 . Una sfida ad alta quota.

empoli fc official

Nella ripresa un Empoli diverso cambia il volto ad una gara dove sembrava tutto già deciso. Un pari importantissimo contro una squadra fortissima e collaudata come il Frosinone ma, soprattutto, una protagonista di questo campionato.

Nella prima frazione di gioco è il Frosinone a muoversi in avanti con Dionisi che fa la sponda per Ciano, la cui conclusione si impenna alta sulla traversa. Ancora Frosinone con Ciofani che ci riprova con un colpo di testa, su suggerimento di Brighenti, con il pallone che va a finire non di molto oltre la linea di fondo. L’Empoli è costretto a difendersi e non poco ma, nonostante questo, al 16’ gli ospiti passano in vantaggio con Ciano che in profondità , lanciato da Maiello, supera Provedel. L’Empoli prova a spingere per portare la situazione in parità ma è al 30’ che i ciociari trovano la via del gol ed ancora con Ciano che, girandosi nello stretto, anche questa volta, non lascia scampo a Provedel. L’Empoli ha avuto due occasioni importanti con Donnarumma, sia al 21’, quando salta Krajnc ma spedisce fuori la palla, che al 38’, qaundo ben servito da Untersee, calcia a botta sicura e chiama Bardi al miracolo. Da segnalare anche una punizione a giro dai 25 metri di Castagnetti che termina di poco a lato.

Risultato finale primo tempo: Empoli 0 . Frosinone 2.

Nella ripresa la gara appare molto movimentata con gli ospiti che riescono ad andare in gol per la terza volta con Dionisi che portandosi la palla sul destro, calcia con un potente tiro (47’). Sembra fatta per il Frosinone ma l’Empoli trova il gol con Di Lorenzo che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, salta più in alto dei suoi avversari riuscendo ad impattare sul pallone con un colpo di testa che va a schiantarsi sul palo colpendo la schiena di Bardi al quale non rimane che raccogliere la palla in fondo alla rete. Mancano ancora trenta minuti alla fine del match e l’Empoli potrebbe tentare quella che, fino ad ora, sembrerebbe essere impossibile. I minuti trascorrono velocemente tanto che si arriva al 90’ con il Frosinone avanti di due goal, ma con il recupero accade di tutto e l’Empoli riesce a rimontare con una doppietta di Caputo, dove al 91’ deve solamente spingere la rete in porta, mentre al 93’, su calcio d’angolo, tocca in caduta la sponda di Krunic.

Risultato finale: Empoli 3 – Frosinone 3.