Empoli: una fermata per i treni rapidi

Fotografie www.zanichesi.it

Stamani conferenza stampa in piazza della Vittoria

Una fermata ad Empoli per i treni rapidi Fracciargento e Frecciabianca. E' stato il tema della conferenza stampa che ha avuto luogo stamani al Bar Vinegar. L'hanno convocata il capogruppo in Consiglio regionale della Toscana e capolista alla Camera di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli; il capogruppo de “Il Centrodestra per Empoli” in Consiglio comunale Andrea Poggianti.

"Empoli non sia solo stazione di transito ma fermata per i treni ad Alta velocità. -ha spiegato Giovanni Donzelli- Una proposta concreta messa nera su bianco in una mozione che presenterò con urgenza al prossimo consiglio regionale e a cui farà seguito un'altra analoga che sarà presentata da Andrea Poggianti, capogruppo in consiglio comunale del Centrodestra per Empoli. Una proposta che nello specifico prevede che quattro treni ad alta velocità - due Frecciargento e due Frecciabianca - attivi sulla tratta Genova-Roma facciano una sosta di due minuti alla stazione di Empoli in fasce orarie differenti: due intorno alle 8, gli altri due poco dopo le 21. Una stazione peraltro classificata come Gold da RFI, ma che al momento ha in tabellone solo treni regionali e regionali veloci. A fronte di un minimo impatto sulle tabelle di marcia, enorme sarebbe il beneficio per un comprensorio di centrale importanza, con i suoi oltre 150 mila abitanti e un forte e caratteristico tessuto economico e imprenditoriale".