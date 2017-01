Empoli-Udinese 1-0, Mchedlidze ancora in gol.

fonte foto: gazzetta.it

L’Empoli va in gol al 38’ della ripresa con un potente colpo di testa di Mchedlidze. Con questa vittoria l’Empoli si porta a +11 dal terz’ultimo posto.

Ancora Mchedlidze, 4 reti nelle ultime 5 presenze in A ma soprattutto, in questo momento, risaltano gli 11 punti di distacco dal Palermo, posizionato al terzultimo posto. L’udinese, da parte sua, ha giocato una buona gara ma i suoi attaccanti non sono riusciti ad incidere dovendosi arrendere all’evidenza.

Martuscello inserisce Pucciarelli come trequartista, al posto di Saponara (botta alla caviglia in allenamento), mentre Delneri preferisce Hallfredsson a Kums. In avvio di gara, per circa 20 minuti, si assiste ad un certo equilibrio in attacco tra le due squadre. L’Empoli si propone con un insidiosissimo colpo di testa di Bellusci, su angolo di Pasqual,, mentre per l’Udinese Zapata si rende pericolosa con un’azione personale che Skorupski devia in angolo. Empoli crea superiorità numerica con Croce mentre l’Udinese mette in mostra la sua fisicità e la sua organizzazione. Nel primo tempo la scena se la prende tutta Jankto con il suo sinistro al volo al 34’ su spiovente di De Paul, a cui risponde in tuffo il portiere dell’Empoli con una delle sue tante parate spettacolari.

Nella ripresa si assiste ad Empoli con ritmi più lenti a cui si contrappone un Udinese più propositiva in avanti, soprattutto con un incontenibile De paul sulla fascia destra. La gara prosegue per forza d’inerzia, con qualche scontro, qualche passaggio in mezzo e con qualche tentativo in avanti da ambo le parti fino ad arrivare al guizzo di Mchedlidze, che con imperioso stacco di testa in torsione, porta in vantaggio l’Empoli che rimane tale fino alla fine. Una vera e propria boccata di ossigeno per l’Empoli che si distacca 11 punti dalla terzultima, nonostante le tante gara da qui alla fine del campionato, mentre l’Udinese incamera la terza sconfitta consecutiva dopo quelle con Inter e Roma.



MARCATORI Mchedlidze al 37’ s.t.



EMPOLI (4-3-1-2) Skorupski; Laurini (dal 10’ p.t. Veseli), Bellusci, Costa, Pasqual; Krunic, Buchel, Croce; Pucciarelli (dal 27’ s.t. Tello); Maccarone (dal 33’ s.t. Thiam), Mchedlidze. (Pugliesi, Pelagotti, Dimarco, Mauri, Pereira, Marilungo). All: Martusciello.



UDINESE (4-3-3) Karnezis; Faraoni, Danilo, Felipe, Samir; Fofana, Hallfredsson (dal 18’ s.t. Kums), Jankto (dal 40’ s.t. Matos); De Paul, Zapata (dal 10’ s.t. Perica), Thereau. ( Scuffet, Perisan, Angella, Adnan, Heurtaux, Kums, Evangelista, Balic, Ewandro). All: Delneri.



ARBITRO Russo di Nola.



NOTE spettatori paganti 1.791, incasso di 55.429,51 euro, abbonati 6.561, quota di 45.180,01 euro. Ammoniti: Bellusci, Pasqual, Costa, Tello; Jankto, Hallfredsson, Samir, Kums. Angoli 3–2 per l’Empoli. Recuperi p.t. 1’, s.t. 4’.“