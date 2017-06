Empoli ancora senza direttore sportivo

Riccardo Pecini, talent scout, rimane in blucerchiato

“Pecini dopo qualche giorno di riflessione personale e dopo essersi confrontato con la dirigenza blucerchiata ha convenuto di onorare il suo contratto con la Samp. Ferrero e Romei nei prossimi giorni gli prolungheranno il contratto di altri due anni, cioè fino al giugno 2020.” Secolo XIX del 15 giugno 2017

“Continua il legame tra Pecini e la Sampdoria. Il talent scout, figura importante della squadra blucerchiata, continuerà la sua avventura a Genova. Pecini era nel mirino dell'Empoli, che lo voleva come nuovo direttore sportivo, ma la Sampdoria non se lo è fatto sfuggire, rinnovandogli il contratto. Gli ultimi colpi: Schick, Linetty, Praet, Djuricic, Beresziynski, la giovane Samp dei talenti che ha la firma di Carlo Osti e Riccardo Pecini.”( http://gianlucadimarzio.com)

Come ha riportato il Secolo XIX e Gianlucadimarzio.com , Pecini non sostituirà Carli nel ruolo di direttore generale tanto da preferire il ruolo di direttore sportivo del settore giovanile della Sampdoria. Ormai sembrava cosa fatta ma soprattutto sembrava la persona adatta per dare vita al nuovo “Empoli” che giocherà nel prossimo campionato di serie B. Quindi ancora nessuna certezza per i tifosi dell’Empoli che fino all’ultima gara del campionato di serie A, disputata in trasferta a Palermo, il 28 maggio scorso, hanno creduto di poter vivere ancora le emozioni della serie A, ma così non è stato.

Il fatto che ancora non ci sia il direttore sportivo da vita a molte incognite sul campionato dell’Empoli ma a complicare tutto è soprattutto “la girandola di notizie sulla sua nomina” che sembrano certe per poi vanificarsi nel nulla. A me verrebbe spontaneo pensare se diventare direttore sportivo dell’Empoli rappresenti un buon obiettivo professionale paragonabile alla scelta che ha fatto il signor Pecini scegliendo di nuovo la Sampdoria per la propria futura carriera professionale.

Auspico che nei prossimi giorni ci siano delle notizie certe dal settore stampa Empoli Calcio al fine di poter mettere in condizione i propri tifosi di fantasticare sulla prossima avventura del loro Empoli, e loro hanno bisogno di sognare…..