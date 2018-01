​Emergenza Livorno, sopralluogo del commissario delegato dal Governo

Sono stati programmati investimenti per 66 milioni, circa 40 da parte della Regione, 20 dello Stato e 5 della Provincia di Livorno

Emergenza Livorno, sopralluogo sui cantieri del commissario delegato dal Governo

Scritto da Marco Ceccarini, mercoledì 10 gennaio 2018

LIVORNO - Il presidente della Regione Toscana e commissario delegato dal Governo per la gestione dell'emergenza post-alluvione è stato oggi a Livorno per verificare l'avanzamento dei lavori nei territori comunali di Livorno, Collesalvetti e Rosignano Marittimo, colpiti dalla tragica alluvione e dalle esondazioni dello scorso mese di settembre. Tali lavori riguardano, in particolare, le sagomature di corsi d'acqua, i consolidamenti spondali, nuovi argini ai torrenti, ponti e viabilità.

Nel corso dei sopralluoghi, che hanno interessato il ponte ricostruito sul rio Maggiore, la foce del rio Ardenza e il Cateratto di Stagno, si è evidenziato che sono stati programmati investimenti per 66 milioni, circa 40 da parte della Regione, 20 dello Stato e 5 della Provincia di Livorno. Di questi, oltre 35 milioni sono già stati stanziati con l'approvazione del piano degli interventi nello scorso mese di novembre.

Il commissario delegato ha inoltre ricordato che sono in corso di attuazione o in programma 287 interventi, 132 di prima emergenza dei quali 116 già conclusi, 148 di somma urgenza di cui 106 già conclusi e 7 urgenti in fase di progettazione.

L'obiettivo della Regione Toscana è rendere il territorio livornese più sicuro e ridurre il rischio idrogeologico per evitare che un eccezionale evento alluvionale come quello del settembre 2017 possa ripetersi con le medesime devastanti conseguenze.



La Giunta regionale ha approvato le linee guida per l'emanazione del bando per la concessioni di micro–finanziamenti a tasso zero a favore delle imprese agricole e della pesca delle province di Livorno e Pisa colpite dall'evento alluvionale del 9 e 10 dicembre 2017.

Il decreto dirigenziale che emana il bando sarà approvato domani, giovedì 11 gennaio. Oggi è stato presentato dalla Regione alle organizzazioni professionali presso la Camera di Commercio di Livorno.

Le domande potranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2018.

L'obiettivo è quello di favorire una rapida ripresa delle imprese danneggiate. L'agevolazione consiste nella concessione di un finanziamento a tasso zero sia per gli investimenti che per spese di liquidità. L'intervento è attuato in regime "de minimis". La durata del finanziamento va da 36 a 120 mesi con un preammortamento di 24 mesi, e un preammortamento tecnico di massimo 30 giorni. La durata del finanziamento va da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 20.000 euro.