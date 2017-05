Elf Civ 2017 a Misano, doppia vittoria per Pirro e per il giovanissimo Patacca

Fotografia di Marco Savino

Due giorni di grande motociclismo sabato 20 e domenica 21 per il Campionato italiano velocità al circuito Marco Simoncelli

Si sono conclusi il 3° e 4° round del Campionato italiano velocità al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico, una due giorni di grande sport che ha visto protagoniste le giovani leve del motociclismo italiano e confermato i campioni già affermati. Tra questi un Michele Pirro (Ducati Barni Racing) in grande forma che ad oggi ha vinto tutte le tappe del Civ ed anche a Misano ha dimostrato la sua superiorità aggiudicandosi la vittoria sia nella gara di sabato (3° round), sia in quella di domenica (4° round).

In gara 3 in condizioni meteo non ottimali dovute alla pioggia abbattutasi al mattino, Pirro era inizialmente rimasto nelle retrovie nella prima parte di gara, nella quale Lorenzo Zanetti (Ducati Motocorsa) e Matteo Baiocco (Aprilia Nuova M2 Racing Team) provavano a prendere il largo. Pirro ha avuto il merito di saper aspettare, concludendo la rimonta nelle fasi finali e portandosi a casa la terza vittoria di fila. Secondo posto per Zanetti che ha condotto buona parte di gara in testa, arrendendosi solo nel finale al ritorno di Pirro. Primo podio con l’Aprilia Nuova M2 Racing per Matteo Baiocco. Il Campione in carica, anche lui con gomme Pirelli, era scattato fortissimo perdendo però nel finale, a causa di una non azzeccata scelta delle gomme. Dietro di lui quarta posizione per il compagno di team Andrea Mantovani con Eddi La Marra (Ducati Motocorsa) al quinto posto. Nella gara di domenica il pilota Ducati Barni Racing è partito fortissimo, imponendo fin da subito un ritmo insostenibile e concludendo con il best lap e la vittoria in solitaria. Secondo posto per Lorenzo Zanetti (Ducati Motocorsa). Bene anche Matteo Baiocco (Aprilia Nuova M2 Racing), al 3° posto. La lotta per la quarta posizione è stata vinta da Matteo Ferrari (BMW DMR Racing) con il poleman Alessandro Andreozzi (Speed Action by Andreozzi Yamaha) al 5° posto. In classifica generale Pirro è a punteggio pieno (100 p.) con Zanetti che insegue a 69 p. e Andreozzi che raggiunge Rinaldi (presente solo nelle gare di Imola come wild card) a 36 p. Ad una sola lunghezza c’è Eddi La Marra (Ducati Motocorsa) out domenica nel 4 round per una caduta nei primi giri, seguito da Ferrari a 34 p. e Baiocco a 32 p.

Moto3

Nel 3° round di sabato, gara bagnata, vittoria per Raffaele Fusco (MTR Honda) dopo una bellissima rimonta dalla 10ª posizione ha recuperato fino alla prima, facendo segnare anche il best lap di categoria e distanziando gli avversari. Dietro di lui, doppietta per il Team Minimoto, che ha piazzato le Mahindra di Alex Fabbri e Carraro. Buon esordio per David Pizzoli (Mahindra), il pilota del Max Racing Team che ha sostituito l’infortunato Delbianco ha chiuso al 4° posto seguito dal poleman di giornata, l’alfiere del Gresini Racing Junior Team Honda Anthony Groppi.