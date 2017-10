Elezioni Rsu in Alia: Fp Cgil primo sindacato

Igiene ambientale: grande successo per la Uiltrasporti Toscana nelle elezioni per il rinnovo Rsu

Firenze, 27-10-2017- Esito del voto per la prima elezione della Rsu in Alia (azienda di Igiene ambientale di Firenze, Empoli, Prato, Pistoia): 55% dei consensi alla Fp Cgil, che si attesta come primo sindacato e prende 13 delegati su 25. Hanno votato 1.244 lavoratori su 1.698 aventi diritto. Il commento della Fp Cgil: “Esprimiamo grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Ringraziamo i delegati per l’impegno e i lavoratori per la fiducia, che ci onora e ci sprona. Aumentare l'occupazione e renderla sempre più stabile, migliorare le condizioni di salute e sicurezza, determinare una più efficiente organizzazione del lavoro, difendere l'ambiente e la qualità dei servizi ai cittadini: questi i principali impegni che caratterizzeranno la nostra azione in Alia”.

La Uiltrasporti Toscana è il secondo sindacato più votato nelle votazioni per il rinnovo delle RSU e RLSSA tra i lavoratori di igiene ambientale, che si sono tenute il 25 e 26 ottobre scorso. La Uiltrasporti in Toscana si è quindi posizionata dietro la Cgil e davanti alla Cisl.“Sono fiera di tutti i miei collaboratori, dei delegati e rappresentanti sindacali, degli iscritti e di tutti i lavoratori che votando Uiltrasporti hanno riposto fiducia nel nostro operato - ha detto con soddisfazione Lucia Benevieri segretaria regionale Uiltrasporti per l’igiene ambientale - In questi ultimi anni la nostra organizzazione si è distinta per essere vicina a tutti i lavoratori del settore, dimostrando che si può recuperare quella passione e determinazione che distingueva il sindacato degli anni 70. Siamo stati premiati per gli sforzi e il lavoro, ma siamo consapevoli che adesso comincerà un impegno duro e costruttivo. Dobbiamo tutti rimboccarci le maniche per mantenere attive le aspettative di chi ha creduto in noi”.