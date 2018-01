Elezioni 4 marzo: controllare la tessera elettorale

Verificare tempestivamente il possesso e la validità delle tessere elettorali

Il 4 marzo gli italiani sono chiamati al voto per le elezioni politiche, destinate a ridisegnare la composizione del parlamento del nostro paese: Senato e Camera dei Deputati.

In vista di questo fondamentale esercizio democratico è importante che i cittadini elettori si accertino del possesso e della validità della propria tessera elettorale. Chi già dispone di una tessera elettorale, e non ha cambiato residenza dall’ultimo esercizio del voto, deve solo verificare di essere in possesso del proprio documento di identità e di non aver esaurito gli spazi disponibili.

La tessera verrà consegnata direttamente a domicilio alle seguenti tipologie di cittadini: coloro che hanno perfezionato la pratica di trasferimento di residenza a Firenze entro il 15 gennaio 2018; le persone, già residenti, che hanno acquistato o acquisteranno la cittadinanza italiana entro il 1° febbraio 2018; coloro che hanno compiuto o compiranno il 18esimo anno di età entro il 4 marzo 2018. Se le persone interessate sono assenti alla consegna, viene lasciata una “cartolina-avviso” con l’indicazione della data a decorrere dalla quale la tessera può essere ritirata all’Ufficio Elettorale.

Tutti gli altri elettori possono richiedere il duplicato, l'aggiornamento o il rinnovo della tessera elettorale rivolgendosi a: Ufficio Elettorale, viale Guidoni 174 (presso il Mercato Ortofrutticolo) aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13; il martedì e il giovedì anche il pomeriggio, dalle 14.30 alle 17.

Voto degli italiani temporaneamente all’estero. Gli elettori italiani che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano temporaneamente all'estero nel periodo (almeno tre mesi) nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, possono produrre espressa opzione entro il 31 gennaio 2018, tramite una delle seguenti modalità: posta elettronica anche non certificata; consegna a mano all'Ufficio Elettorale/AIRE, Viale Alessandro Guidoni 174, anche da persona diversa dall'interessato; posta ordinaria; fax (non è garantita la leggibilità della documentazione inviata dal cittadino).

Recapiti a cui indirizzare la richiesta: viale Alessandro Guidoni 174 055.3283602/360/3605 uff.aire@comune.fi.it PEC aire.demografici@pec.comune.fi.it fax 055577762

Il 28 e 29 gennaio scadono i termini per la presentazione delle candidature e della propaganda elettorale.